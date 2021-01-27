ABD'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 14 Ocak'ta Cove Point Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi bu sabah Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı.
Toplam 162 bin metreküp kapasiteli Yunanistan bayraklı gemi, 2015'te inşa edilmişti.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 14 Ocak'ta Cove Point Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi bu sabah Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı.
Toplam 162 bin metreküp kapasiteli Yunanistan bayraklı gemi, 2015'te inşa edilmişti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.