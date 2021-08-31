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AB'de en fazla lobi harcamalarını teknoloji şirketleri yapıyor

Avrupa Birliği (AB) kurumlarına yönelik lobicilik faaliyetlerine en fazla harcamayı Google, Facebook, Microsoft ve Apple gibi teknoloji firmaları gerçekleştirdi.
AB'de en fazla lobi harcamalarını teknoloji şirketleri yapıyor

Brüksel merkezli Corporate Europe Observatory ve Köln merkezli Lobbycontrol adlı kuruluşlar, "Lobi Ağı: Teknoloji Devlerinin AB'deki Etki Ağları" başlıklı çalışmalarını yayımladı.

Çalışmaya göre, AB düzeyinde yürütülen lobicilik faaliyetlerine en fazla mali kaynağı büyük teknoloji firmaları ayırdı.

AB'nin dijital ekonomi politikalarına yön vermek için toplam 612 firma, grup ve dernek yıllık 97 milyon avro harcadı.

Böylece, teknoloji firmaları lobi harcamalarında ilaç, fosil yakıt, finans ve kimya sektörlerini geride bıraktı.

Teknoloji firmaları arasında AB'de en fazla lobi harcamasını 5 milyon 750 bin avro ile Google gerçekleştirdi. Google'ı en yakın 5 milyon 500 bin avro ile Facebook, 5 milyon 250 bin avro ile Microsoft, 3,5 milyon avro ile Apple, 3 milyon avro ile Huawei, 2 milyon 750 bin avro ile Amazon, 1 milyon 750 bin avro ile IBM, Intel, Qualcomm ve Vodafone izledi.

AB'de toplam 140'ın üzerinde lobicisi bulunan 10 teknoloji firması lobicilik faaliyetlerine yıllık 32 milyon avronun üzerinde harcama yaptı.

Teknoloji firmaları lobi faaliyetleri sonucunda üst düzey yetkililerle düzenli biçimde görüşmeler ve görüşlerini aktarabilecekleri toplantılar yapma imkanı buldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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