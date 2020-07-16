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AB'de otomobil satışları haziranda sert düştü

AB'de yeni otomobil tescilleri ise Ocak-Haziran 2020'de önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38,1 azalarak 4 milyon 281 bin 549 seviyesine geriledi.
AB'de otomobil satışları haziranda sert düştü

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye devam ettiği haziran ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 22,3 azaldı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), haziran ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de yeni otomobil satışları, haziran ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 22,3 azalarak 949 bin 722'ye geriledi.

AB ülkeleri arasında otomobil satışları haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre Portekiz'de yüzde 56,2, Hırvatistan'da yüzde 49,4, Litvanya'da yüzde 40,8, Yunanistan'da yüzde 37,2, İspanya'da yüzde 36,7, Almanya'da yüzde 32,3 ve İtalya'da yüzde 23,1 azaldı.

Öte yandan, AB'de yeni otomobil tescilleri, Ocak-Haziran 2020'de önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38,1 azalarak 4 milyon 281 bin 549 seviyesine düştü.

AB üyesi 27 ülke arasında haziran ayında en fazla yeni otomobil Fransa'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Fransa'da 233 bin 814, Almanya'da 220 bin 272, İtalya'da 132 bin 457 ve İspanya'da 82 bin 651 yeni otomobil trafiğe tescil edildi.

Üreticilere göre, haziran ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 229 bin 973 ile VW Grubu gerçekleştirdi.

AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, PSA Grubu izledi. Grubun markaları toplam 148 bin 546 otomobil sattı. Renault Grubu ise 147 bin 488 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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