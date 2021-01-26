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AB'de ticari araç satışları 2020'de yüzde 18,9 azaldı

Avrupa Birliği ticari araç pazarında toplam satışlar, kısıtlayıcı tedbirler nedeniyle 400 binden fazla geriledi.
AB'de ticari araç satışları 2020'de yüzde 18,9 azaldı

Avrupa Birliği (AB) ticari araç pazarında toplam satışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 18,9 geriledi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinde 2020 yılına ilişkin yeni ticari vasıta tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de yeni ticari araç tescilleri 2020'de önceki yıla kıyasla yüzde 18,9 azalarak 1 milyon 716 bin 73 seviyesine düştü. Böylece 2019 yılında 2 milyon 117 bin 106 olan ticari araç satışları, 2020'de salgınla mücadele için uygulanan kısıtlayıcı tedbirler nedeniyle 400 binden fazla geriledi.

AB ülkeleri arasında ticari araç satışları 2020'de önceki yıla göre Litvanya'da yüzde 39,1, İsveç'te yüzde 38,8, Slovenya'da yüzde 31, Slovakya'da yüzde 30, Estonya'da yüzde 28,9 ve Portekiz'de yüzde 28,3 geriledi.

Söz konusu düşüş, Almanya'da yüzde 14,8, Fransa'da yüzde 16,9, İtalya'da yüzde 15,1, İspanya'da yüzde 26,1 ve Hollanda'da yüzde 22,8 seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan, AB'de yeni ticari araç satışları, aralıkta 2019'un aynı dönemine göre yüzde 4,2 azalarak 170 bin 122'ye indi.

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