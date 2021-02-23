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AB'de yıllık enflasyon ocakta arttı

Avrupa Birliği’nde (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 1,2 seviyesine yükseldi.
AB'de yıllık enflasyon ocakta arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin ocak ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde aralıkta yüzde eksi 0,3 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 0,9 oldu.

Böylece, Avro Bölgesi'nde ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında gerçekleşen eksi enflasyon süreci ocak ayında sona erdi.

AB'de ise aralık ayında yüzde 0,3 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 1,2'ye çıktı.

Enflasyon, ocak ayında Almanya'da yüzde 1,6, Fransa'da yüzde 0,8, İtalya'da yüzde 0,7 ve İspanya'da yüzde 0,4 olarak ölçüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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