  • BIST 97.098
  • Altın 259,658
  • Dolar 5,7330
  • Euro 6,4543
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 23 °C
»

AB'den 15 Temmuz mesajı

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.
AB'den 15 Temmuz mesajı

Mogherini, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla Brüksel'de gerçekleştirilecek Dış İlişkiler Konseyi toplantısı girişinde açıklamalarda bulundu.

15 TEMMUZ AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile az önce Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri hakkında görüştüğüne dikkati çeken Mogherini, "Konuşmama Türk halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu belirterek başladım. Bugün darbe girişiminin üçüncü yıl dönümü ve hepimiz o günü ve o geceyi çok iyi hatırlıyoruz. Türk halkıyla dayanışmamız sorgulanamaz." ifadelerini kullandı.

DOĞU AKDENİZ

Türkiye'nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine ilişkin Mogherini, "Bugün üye ülkeler, sondaj faaliyetleriyle ilgili AB liderlerinin haziran ayında aldığı kararın nasıl izleneceğini görüşecek." diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye kahramanları anıyor15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:13
  • Beytüşşebap'ta patlama: 3 işçi yaralı15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:56
  • İş dünyasından peş peşe açıklamalar: İzin vermeyeceğiz15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:24
  • 15 Temmuz'un yıldönümünde Milli Görüş'ten İncirlik yürüyüşü15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:16
  • Türkiye ve dünya gündemi 15 Temmuz 201915 Temmuz 2019 Pazartesi 09:51
  • Türkiye kahramanları anıyor15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:46
  • 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılı15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:41
  • Bir uçak daha indi: S-400 sevkıyatı devam diyor15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:37
  • Erzurum'da korkutan deprem15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:35
  • PKK'ya bir darbe daha: 8 terörist öldürüldü15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti