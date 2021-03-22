AB'den 30 yıl sonra Çin'e Doğu Türkistan yaptırımı

Avrupa Birliği (AB), Doğu Türkistan'da yaşanan insan hakları ihlalleri nedeniyle 4 Çinli yetkiliye yaptırım uygulama kararı aldı. Yaptırımların hangi kişi ya da kurumlara yönelik olacağı kısa süre içerisinde açıklanacak.

Avrupa Birliği (AB), Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle Çin'e yaptırım uygulanması kararı aldı.

Söz konusu adım, 1989'daki Tiananmen Katliamı'ndan bu yana Brüksel'in Çin'e uygulayacağı ilk yatırım olacak.

Yaptırımların hangi kişi ya da kurumlara yönelik olacağı kısa süre içerisinde açıklanacak.

Yaptırım kapsamında bu kişilerin AB'ye seyahat etmesi engellenirken, AB'deki mal varlıkları da donduruluyor.

Pekin yönetimi, geçen hafta Avrupa Birliği'ni yaptırım kararı almadan önce "iki defa düşünmesi" konusunda uyarmış, bu uyarı ise AB çevrelerinde rahatsızlıkla karşılanmıştı.

Çin'in Avrupa Birliği Büyükelçisi Zhang Ming de, "Bazıları karşılaşmada (tartışmada) ısrar ederse, biz geri adım atmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.