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AB'den 4,9 milyar Euro yardım taahhüdü

Avrupa Birliği (AB), yeni tip Koronavirüs'ten (Covid-19) etkilenen ülkelere 4,9 milyar Euro yardım taahhüdünde bulundu.
AB'den 4,9 milyar Euro yardım taahhüdü

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, video konferans yöntemiyle düzenlenen "Küresel Hedef" adlı Covid-19 taahhüt etkinliğinde konuştu.

Salgının sona ermesi için dünyanın her yerinde bitmesi gerektiğini anlatan Von der Leyen, insanların nerede yaşadıklarına veya nereli olduklarına bakılmaksızın test, tedavi ve aşıya erişebilmesi gerektiğini söyledi.

Von der Leyen, salgın nedeniyle daha önce benzeri görülmemiş bir hız ve ölçekte aşı üretim yatırımı yapılmasının önemine dikkati çekti.

Hayırseverlere 'mali sürece destek' çağrısı

Covid-19 nedeniyle küresel sağlık örgütlerinin işbirliği yapması gerektiğini vurgulayan Von der Leyen, ülkelerin, işletmelerin ve hayırseverlerin bu sürece mali katkı vermesi gerektiğini belirtti.

Von der Leyen, yardıma ihtiyacı olan topluluklara destek vermenin önemine işaret ederek, AB kurumlarının salgından etkilenen savunmasız ülkelere test, tedavi ve aşı için 4,9 milyar Euro yardım taahhüdünde bulunduğunu söyledi.

Covid-19 taahhüt etkinliğine, ABD'li oyuncu ve güreşçi Dwayne Johnson ile Shakira, Justin Bieber ve Miley Cyrus gibi şarkıcılar da katıldı.

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