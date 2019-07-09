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AB'den Doğu Akdeniz açıklaması: Endişeliyiz

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki enerji hamlesi Avrupa'yı rahatsız etti. Türkiye'nin sondaj gemisi Yavuz, Karpaz açıklarına ulaşmasıyla eş zamanlı olarak AB'den 'endişeliyiz' açıklaması geldi.
AB'den Doğu Akdeniz açıklaması: Endişeliyiz

Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla TPAO'nın satın aldığı sondaj gemisi Yavuz, Karpaz açıklarına ulaştı. Bu gelişmenin ardından AB'den Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ilişkin haddini aşan bir açıklama yapıldı.

'ENDİŞELİYİZ'

Avrupa Birliği, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e gönderdiği ikinci sondaj gemisiyle ilgili bir açıklama yaptı. Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yeni sondaj operasyonunun büyük endişeyle karşılandığı ifade edildi.

Açıklamada bölgede tansiyonun yükselmesinin kabul edilemez olduğu söylenirken Türkiye'nin sondaj çalışmalarının GKRY'nin egemenliklerini ihlal anlamına geldiği savunuldu.

YAVUZ KKTC SULARINDA

Türkiye’nin denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla TPAO’nın satın aldığı sondaj gemisi Yavuz, Dipkarpaz Zafer burnu güney tarafına ulaştı. Yavuz, Gebze’den 20 Haziran’da düzenlenen törenin ardından yola çıkmıştı. Sondaj gemisi gerekli araştırma ve analizler sonrasında bölgede ilk sondajına başlayacak. Önceki gün Fatih gemisi için SİHA olduğu iddia edilen bir araç, KKTC semalarında uçuş gerçekleştirdi. Kıbrıs Postası’na konuşan KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, söz konusu aracın SİHA değil, İHA olduğunu ve uçuşun bilgileri dahilinde olduğunu açıkladı.

YAVUZ SONDAJ GEMİSİ

Türk sondaj gemisi Yavuz'da spor ve sinema salonuyla dinlenme odaları bulunuyor. Gemide tam zamanlı bir doktorun görev aldığı 4 yataklı mini hastane de yer alıyor.

Maksimum yatak kapasitesi 210 olan Yavuz'da görevli Türk personel, genellikle 21 günlük çalışmanın ardından bir haftalık süreyle eve dönüyor. Yabancı personel ise 28 günde bir izin kullanabiliyor.

Elektrik ihtiyacını 42 megavat kapasiteli dizel yakıtlı jeneratörlerden karşılayan Yavuz'un, 7,5 milyon litre yakıt kapasitesi mevcut.

Yapımı 2011'de tamamlanan Yavuz, daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya ve Filipinler başta olmak üzere farklı ülkelerde görev aldı.

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