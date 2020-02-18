AB'den Esad'a karşı yeni hamle

Brüksel'de yapılan Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında Suriye rejimi ve destekçilerine karşı uygulanan yaptırımları yeniden güncelledi.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Esad rejimi ve destekçilerine yönelik yaptırım listesinin genişletildiği belirtildi. Açıklamada, Suriye'de yerinden edilmiş vatandaşların arazilerinde Esad rejimine doğrudan fayda sağlayan projeler geliştirdikleri için 8 iş adamının ve 2 şirketin yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

KİŞİ SAYISI 277'YE , ŞİRKET SAYISI 71'E ÇIKTI

Yaptırımlar uyarınca mal varlığı dondurulan ve seyahat yasağı uygulanan kişi sayısı 277'ye, şirket sayısı da 71'e çıktı.

Suriye'ye karşı uygulanan AB yaptırımları arasında yatırımların kısıtlanması, halka baskı yapmak için kullanılabilecek teknik ekipman ve teknoloji ihracatının engellenmesi ile petrol ambargosu da bulunuyor.