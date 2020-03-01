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AB'den İdlib için olağanüstü toplantı çağrısı

Avrupa Birliği, İdlib'deki gelişmeleri görüşmek için dışişleri bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırdı.
AB'den İdlib için olağanüstü toplantı çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İdlib'deki gelişmeleri görüşmek için dışişleri bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırdı.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Borrell, "İdlib'deki çatışma, uluslararası barış ve güvenliği ciddi bir şekilde tehdit ediyor, tarifsiz acıya yol açıyor" ifadesini kullandı.

BORRELL'DEN İTİDAL ÇAĞRISI

AB'nin, insani krizi durdurmak için tüm çabaları sarf etmesi gerektiğine dikkati çeken Borrell, "Bu nedenle gelecek hafta İdlib'deki gelişmeleri görüşmek için Dış İlişkiler Konseyi'ni olağanüstü toplantıya çağırıyorum" açıklamasında bulundu. 

Borrell, tüm aktörlerle irtibatta olduğunu belirterek, ateşkese geri dönülmesi ve itidal çağrısında bulunduğunu anımsattı.

"AB, KATKI SAĞLAMAK İÇİN HAZIR"

Krizin sadece siyasi yollarla çözülebileceğine işaret eden Borrell, AB'nin krizi sonlandırmak için katkı sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi. 

Borell, sivil topluma yardım etmek için kaynak toplanması gerektiğini de kaydetti.

"SINIRLARIMIZDAKİ GÖÇ DURUMUNU TAKİP EDİYORUZ"

Yüksek Temsilci Borrell, "Aynı zamanda dış sınırlarımızdaki göç durumunu da yakından takip ediyoruz. Türkiye-AB mutabakatının yerine getirilmesi gerekiyor. Yunanistan ve Bulgaristan'a destek veriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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