AB'den İdlib'de ateşkes ve sivillerin korunması çağrısı

AB Dışişleri temsilcisi Federica Mogherini, İdlib'te ateşkes ilan edilmesi ve sivillerin koruma altına alınması çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Suriye'nin İdlib kentinde ateşkes çağrısında bulunarak Rusya, Türkiye, İran ve Suriye hükümetlerinin kuşatma altındaki sivilleri koruması gerekliliğini ifade etti.

Suriye'nin İdlib bölgesindeki şiddet olayları nedeniyle en az 180 bin kişinin bölgeyi terk ettiği bildirildi. Son üç haftada Suriye hükümet güçlerinin bombalı saldırılarında onlarca sivil hayatını kaybetti.

Suriye hükümeti, El-Kaide bağlantılı militanların saldırılarına karşılık verildiğini savunuyor.

SİVİLLERİ KORMA ALTINA ALIN

Euronews'te yer alan habere göre; AB Dışişleri temsilcisi Federica Mogherini ve insani yardım şefi Christos Stylianide, "Suriye rejimi ve Astana garantörlerinden sorumluluklarını ve taahhütlerini ivedilikle yerine getirmelerini ve sivil halka yönelik derhal koruma sağlamalarını bekliyoruz." dedi.

Mogherini ile Stylianide ayrıca, kadın ve çocuk ayrımı gözetmeden yapılan saldırıların hiçbir koşulda haklı gösterilemeyeceğini dile getirdi.

Suriye'nin son yıllarda diğer bölgelere kaçanlar da dahil yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığı İdlib bölgesi, Rusya ve Türkiye'nin aracılık yaptığı ateşkes anlaşmasıyla kısmen koruma altına alınmıştı. Son dönemdeki çatışmaların önemli bölümü ateşkes anlaşmasıyla kararlaştırılan tampon bölgede yaşanıyor.