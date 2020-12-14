  • BIST 1.392
  • Altın 462,522
  • Dolar 7,8668
  • Euro 9,5704
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 8 °C
»

AB'den İngiltere'ye 'kurallarımıza göre oyna' mesajı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "İngiltere, AB pazarına kesintisiz bir erişim istiyorsa oyunu bizim kurallarımıza göre oynamalı" açıklamasında bulundu.
AB'den İngiltere'ye 'kurallarımıza göre oyna' mesajı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "İngiltere, AB pazarına kesintisiz bir erişim istiyorsa oyunu bizim kurallarımıza göre oynamalı." dedi.

Von der Leyen, video konferans yöntemiyle katıldığı Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) kuruluşunun 60. yıl dönümü etkinliğinde değerlendirmelerde bulundu.

AB'nin İngiltere'ye uygulamakta olduğu geçiş sürecinin bitmek üzere olduğunu hatırlatan Von der Leyen, şunları kaydetti:

"Burada, eski dostlarla yeni bir başlangıçtan bahsediyoruz. İngiltere, 1 Ocak'tan itibaren, yani 3 hafta içinde AB açsından bir 3'üncü ülke olacak.

İngiltere, AB pazarına kesintisiz bir erişim istiyorsa oyunu bizim kurallarımıza göre oynamalı. Şirketlerimiz açısından adil olan budur. Diğer seçeneğin de bir maliyeti var. Bu maliyet, sınır ve gümrük uygulamasıdır. Şu anda bunu çözmeye çalışıyoruz."

Rekabetin sadece başlangıçta değil, bütün süreçte eşit şartlar altında gerçekleşmesini istediklerini ifade eden Von der leyen, ticaret anlaşmasının yapısının iyi ancak detayların çok önemli olduğunu vurguladı.

"Anlaşmanın anahtarı, adil rekabet ve balıkçılarımız için sürdürülebilir bir çözüm sağlamak"
AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha önce hiç ticaret, enerji, balıkçılık, ulaşım, polis ve adli iş birliği gibi alanları içeren kapsamlı bir anlaşma bu kadar kısa sürede müzakere edilmemişti." ifadesini kullandı.

AB ve İngiltere arasında 1 Ocak'a kadar bir anlaşma sağlamak için gelecek birkaç günün çok önemli olduğuna işaret eden Barnier, "Anlaşmanın anahtarı, adil rekabet ve balıkçılarımız için sürdürülebilir bir çözüm sağlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

AB ve İngiltere, dün, daha önce belirlenen süre dolmasına rağmen karşılıklı olarak ekiplerine müzakereleri sürdürme talimatı vermişti.

Brexit süreci
İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.

AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde "adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık" gibi sorunlu konular yer alıyor.

Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak. Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya, ABD’nin ‘siber saldırı’ suçlamalarını reddetti14 Aralık 2020 Pazartesi 15:49
  • AB'den İngiltere'ye 'kurallarımıza göre oyna' mesajı14 Aralık 2020 Pazartesi 15:49
  • KKTC Başbakanı Saner yeni hükümetin programını Meclis'te okudu14 Aralık 2020 Pazartesi 15:48
  • 81 ile yeni genelge: İçişleri duyurdu14 Aralık 2020 Pazartesi 15:42
  • Başakşehir'de otomobil dereye uçtu14 Aralık 2020 Pazartesi 15:35
  • Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı14 Aralık 2020 Pazartesi 15:35
  • Koronavirüse yenilen Prof. Dr. Koyuncu'nun cenazesinde duygusal anlar yaşandı14 Aralık 2020 Pazartesi 15:33
  • MİT'ten operasyon: Zindaşti'nin 11 adamı yakalandı... İran rejim muhalifi eski karısı üzerinden yapılan planla kaçırılmış14 Aralık 2020 Pazartesi 15:32
  • Sanayi üretimi son çeyreğe de güçlü giriş yaptı14 Aralık 2020 Pazartesi 15:29
  • Fransız teknik direktör Houllier yaşamını yitirdi14 Aralık 2020 Pazartesi 14:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti