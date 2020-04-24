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AB'den Rumlar'a: Türkiye geri adım atmaz

Rum kesimiyle görüşen AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borell, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlı tutumundan bahsetti.
AB'den Rumlar'a: Türkiye geri adım atmaz

Milli sondaj gemisi Yavuz'un Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarına başlaması konusu, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanlarının gündemindeydi.

Telekonferansta konuşan Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, bölgede yapılan çalışmaların yasa dışı olduğunu ileri sürdü.

ÇAVUŞOĞLU İLE GÖRÜŞMESİNİ AKTARDI

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borell, telekonferans öncesinde Rum kesiminin Dışişleri Bakanı Hristodulidis ile telefonda görüştü.

Borell, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeyle ilgili Hristodulidis'e bilgi verdi.

"TÜRKİYE GERİ ADIM ATMAYACAK"

Borell'in, Rum Dışişleri Bakanı'na, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de geri adım atmayacağı mesajını verdiği belirtildi.

İSRAİL, FRANSA, ÇİN...

Rum kesiminde bulunan İsrail, Fransa, Çin Büyükelçilikleri de Rumlar'ın tezlerini destekleyen açıklamalar yaptı.

TÜRKİYE'NİN FAALİYETLERİ, ABD'Yİ RAHATSIZ ETTİ

ABD'nin Büyükelçiliği sözcülüğünden Rum Haber Ajansı'na yapılan açıklamada, Türkiye'nin adımlarından endişe duyulduğu ve bu adımların kışkırtıcı olduğu öne sürüldü.

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