AB'den son dakika Türkiye açıklaması: Hepimiz endişeliyiz

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilime ilişkin Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan açıklama geldi.
Yapılan açıklamada, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de tek taraflı adımlar attığı ve bu durumdan rahatsız olunduğu kaydedilirken, diyalog çağrısı yapıldı.,
"Türkiye'nin bölgedeki eylemleri AB içinde endişe yaratıyor" denilen açıklamada, Ankara'nın Doğu Akdeniz'de barışçıl bir yol bulması talep edildi.
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