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AB'den Türkiye kararı: Aşı kartı olanlar için 27 ülkeye sorunsuz seyahat imkanı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin (AB) Dijital Kovid-19 Aşı Sertifikası Sistemi’ne dahil edildiğini açıkladı.
AB'den Türkiye kararı: Aşı kartı olanlar için 27 ülkeye sorunsuz seyahat imkanı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin (AB) Dijital Kovid-19 Aşı Sertifikası Sistemi'ne dahil edildiğini açıkladı. Bu kararla koronavirüs aşı sertifikası ve geçerli vizeye sahip olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 27 Avrupa Birliği ülkesine sorunsuz şekilde seyahat edebilecek.

Konuyla ilgili olarak SHGM resmi internet sitesinden yapılan duyuruda şöyle denildi: "Dışişleri Bakanlığınca yapılan bilgilendirme çerçevesinde, Avrupa Birliği’nin (AB) Dijital Kovid-19 Aşı Sertifikası Sistemi’ne dahil edilerek, ülkemiz tarafından tanzim olunan aşı sertifikalarına eşdeğerlik verilmesine yönelik Yeterlilik Kararı (Adequacy Decision) 19 Ağustos 2021 tarihinde AB Komisyonu tarafından kabul edilerek, 20 Ağustos 2021 tarihli AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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