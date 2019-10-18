  • BIST 98.270
  • Altın 276,672
  • Dolar 5,7745
  • Euro 6,4232
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 15 °C
»

AB'den Türkiye kararları

AB Konseyi sonuç bildirgesinde "AB Konseyi, tüm askeri harekatlara ara verilmesine ilişkin ABD-Türkiye açıklamasını not eder." açıklaması yapıldı.
AB'den Türkiye kararları

Avrupa Birliği (AB) Konseyinden, "tüm askeri harekatlara ara verilmesine ilişkin ABD-Türkiye açıklamasının not edildiği" bildirildi.

Brüksel'de AB Liderler Zirvesi'nde bir aya gelen üye ülke devlet ve hükümet başkanları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili sonuç bildirgesi yayımladı.

Bildirgede, "AB, Türkiye'nin Suriye'nin kuzey doğusundaki tek taraflı askeri harekatını kınıyor." ifadesine yer verilirken, harekatın, Avrupa güvenliğini ve DEAŞ terör örgütü ile mücadeleyi tehdit ettiği savunuldu.

"AB Konseyi, tüm askeri harekatlara ara verilmesine ilişkin ABD-Türkiye açıklamasını not eder." denilen bildirgede, birliğin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeleri takip etmeye devam edeceği kaydedildi.

Bildirgede, üye ülkelerin, 14 Ekim tarihindeki AB Dış İlişkiler Konseyi'nde konuya ilişkin alınan kararları onayladığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'ye yeniden askeri harekatına son vermesi, birliklerini geri çekmesi ve uluslararası insani hukuka uyması çağrısında bulunuyoruz. 14 Ekim'deki Konsey kararlarının ardından üye ülkelerin silah ihracatını askıya aldığını hatırlatıyoruz."

Bildirgede ayrıca, "AB'nin ciddi boyuttaki göçmen kriziyle mücadele etmeye devam edeceği, bu konuda üye ülkeleri de desteklemeyi sürdüreceği" ifade edildi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleriyle ilgili de 14 Ekim'deki AB Dış İlişkiler Konseyi'nde alınan kararların onaylandığı belirtilen bildirgede, AB'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile birlik içinde olduğu vurgulandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da ByLock soruşturması: 20 gözaltı kararı18 Ekim 2019 Cuma 09:27
  • Zeugma Antik Kenti'nde kaçak kazı operasyonu18 Ekim 2019 Cuma 09:23
  • HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı tutuklandı18 Ekim 2019 Cuma 09:21
  • HDP Hakkari İl Başkanı Kaya'ya hapis cezası18 Ekim 2019 Cuma 09:18
  • Balıkesir'deki ev yangınında 2 yaşındaki çocuk öldü18 Ekim 2019 Cuma 09:18
  • Aksiyon filmlerini aratmayan uyuşturucu operasyonu18 Ekim 2019 Cuma 09:18
  • 18 Ekim 2019 Türkiye ve dünya gündemi18 Ekim 2019 Cuma 09:18
  • ABD'li Pence: ABD ile Türkiye anlaştı18 Ekim 2019 Cuma 09:11
  • Baraj Doluluk Oranı 18 Ekim 2019 Ankara - ASKİ18 Ekim 2019 Cuma 08:28
  • Elektrik Kesintisi 18 Ekim 2019 Ankara - Başkent EDAŞ18 Ekim 2019 Cuma 08:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti