AB'den Türkiye'ye yaptırım kararı! İşte Reuters'ın sızdırdığı liste

Reuters haber ajansı, Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleriyle ilgili olarak atacağı adımları içeren taslak bildiriyi yayınladı.

Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Doğu Akdeniz'de işbirliği yapıp doğalgaz sondaj çalışması yapmasına rağmen, Türkiye'nin egemenlik hakları çerçevesinde Kıbrıs açıklarında benzer çalışmalar içinde olmasına Avrupa'nın tepkisi sürüyor.

Türkiye'ye her fırsatta gözdağı veren Avrupa Birliği'nin (AB), Türkiye ile ilgili bazı kararlar aldığı ortaya çıktı. İngiliz haber ajansı Reuters'ın iddiasına göre AB, Türkiye'ye karşı bazı yaptırım kararları aldı. Reuters, yaptırımlarında içinde olduğu taslak metni yayınladı.

İşte sızdırılan metinde yer alan yaptırım hamleleri;

- AB Genişletilmiş Hava Ulaşımı Anlaşması görüşmeleri askıya alınacak.

- Türkiye ile üst düzey diyalog askıya alınacak.

- Türkiye'ye, birliğe katılım sürecinde verilen mali yardımın 2020'de kesilmesi desteklenecek.

- Avrupa Yatırım Bankası'ndan Türkiye'ye verilen fonların gözden geçirilmesi istenecek.

- Türkiye sondaj faaliyetlerine devam ederse daha katı tedbirler alınacak.

YAPTIRIMLAR PAZARTESİ KABUL EDİLMESİ HALİNDE UYGULAMAYA KONULACAK

Taslak bildiri, bugün AB üyesi ülkelerin büyükelçilerinin katılacağı toplantıda masaya yatırılacak. Pazartesi günü ise, AB Dışişleri Bakanlarının toplantısında gündeme alınacak. Kabul edilmesi durumunda ise yaptırımlar uygulamaya konulacak.

AB'DEN AÇIKLAMA

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine karşı kısıtlayıcı tedbir seçeneklerinin AB Konseyine iletildiğini açıkladı. Günlük basın toplantısında konuşan AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, "AB Konseyinin haziranda yaptığı görevlendirme doğrultusunda AB Komisyonu ve Dış İlişkiler Servisi olarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerine karşı tedbirler içeren seçenekleri AB Konseyine sunduk" ifadesini kullandı.

Kocijancic, Türkiye'ye yönelik olası bir kısıtlayıcı tedbir konusunda, "Bu noktadan sonra süreci AB Konseyi ilerletecektir" değerlendirmesinde bulundu.