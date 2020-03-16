Abdest koronadan korur mu? Virüs kıyamet alameti mi? Koronadan ölen Müslümansa şehit mi olur? Cübbeli cevapladı: 

Cübbeli Ahmet Hoca, korona virüse karşı okunacak dualar konusunda yaptığı açıklamanın ardından abdest koronadan korur mu, korona virüs kıyamet alameti mi, koronadan ölen Müslümansa şehit mi olur sorularına cevap verdi.

Abdest koronadan korur mu? Korona virüs kıyamet alameti mi? Koronadan ölen Müslümansa şehit mi olur? Cübbeli cevapladı:

Cübbeli Ahmet Hoca, koronaya karşı okunacak dualar konusunda yaptığı açıklamanın ardından abdest koronadan korur mu, korona virüs kıyamet alameti mi, koronadan ölen Müslümansa şehit mi olur sorularına cevap verdi.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü Hoca, Uçankuş TV’den Gökhan Taşkın’ın sorularını cevapladı.

Röportaj, Cübbeli Ahmet Hoca’nın riskli yaş aralığında bulunduğu için, telefonla gerçekleştirildi.

Abdest koronadan korur mu ? Korona virüs kıyamet alameti mi ? Koronadan ölen Müslümansa şehit mi olur ?

Cübbeli Ahmet Hoca bu konularda özetle “Korona gibi bulaşıcı virüslerden ölen kişi Müslümansa sahih Hadîs-i Şerîflere göre şehittir! Namazlı abdestli olanların gusül abdesti ve namaz abdesti, Korona'ya karşı tedbir olarak yetmez. Doktorların açıkladıkları tedbirleri de almaları lâzımdır” dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın Korona'dan korunmak için okunacak dualarla ilgili açıklaması için TIKLAYIN