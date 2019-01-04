Abdestin sünnetleri kaç tanedir? Abdestin sünnetleri nelerdir? İşte Abdestin sünnetleri..

Abdestin sünnetleri kaç tanedir? Abdestin sünnetleri nelerdir? İşte Abdestin sünnetleri..

ABDESTİN SÜNNETLERİ

Abdestin sünnetleri şunlardır;

1- Abdeste başlarken önce elleri bileklere kadar yıkamak,

2- Abdeste başlarken Besmele ile başlamak,

3- Niyet etmek,

4- Abdeste başlarken veya daha önce dişleri fırçalamak,

5- Ağza 3 kere su alıp her defasında boşaltmak,

6- Burna 3 defa su çekmek,

7- Ağza ve burna suyu iyice çekmek,

8- Abdestte sıraya riayet etmek,

9- Kolları ve ayakları yıkarken önce sağ ayaktan başlamak,

10- Yıkanan her organı 3 kere yıkamak,

11- Elleri ve ayakları yıkamaya parmak aralarından başlamak,

12- Başın tamamını mesh etmek,

13- Kulakları mesh etmek,

14- Boynu Mesh etmek,

15- Abdest organlarını yıkarken iyice ovmak,

16- Abdest organlarını ara vermeden yıkamak.

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