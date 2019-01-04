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Abdestin sünnetleri kaç tanedir? Abdestin sünnetleri nelerdir?

Abdestin sünnetleri kaç tanedir? Abdestin sünnetleri nelerdir? İşte Abdestin sünnetleri..
Abdestin sünnetleri kaç tanedir? Abdestin sünnetleri nelerdir?

Abdestin sünnetleri kaç tanedir? Abdestin sünnetleri nelerdir? İşte Abdestin sünnetleri..

ABDESTİN SÜNNETLERİ    

Abdestin sünnetleri şunlardır;

1-    Abdeste başlarken önce elleri bileklere kadar yıkamak,
2-    Abdeste başlarken Besmele ile başlamak,
3-    Niyet etmek,
4-    Abdeste başlarken veya daha önce dişleri fırçalamak,
5-    Ağza 3 kere su alıp her defasında boşaltmak,
6-    Burna 3 defa su çekmek,
7-    Ağza ve burna suyu iyice çekmek,
8-    Abdestte sıraya riayet etmek,
9-    Kolları ve ayakları yıkarken önce sağ ayaktan başlamak,
10-    Yıkanan her organı 3 kere yıkamak,
11-    Elleri ve ayakları yıkamaya parmak aralarından başlamak,
12-    Başın tamamını mesh etmek,
13-    Kulakları mesh etmek,
14-    Boynu Mesh etmek,
15-    Abdest organlarını yıkarken iyice ovmak,
16-    Abdest organlarını ara vermeden yıkamak.

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