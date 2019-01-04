Abdestin sünnetleri kaç tanedir? Abdestin sünnetleri nelerdir? İşte Abdestin sünnetleri..
ABDESTİN SÜNNETLERİ
Abdestin sünnetleri şunlardır;
1- Abdeste başlarken önce elleri bileklere kadar yıkamak,
2- Abdeste başlarken Besmele ile başlamak,
3- Niyet etmek,
4- Abdeste başlarken veya daha önce dişleri fırçalamak,
5- Ağza 3 kere su alıp her defasında boşaltmak,
6- Burna 3 defa su çekmek,
7- Ağza ve burna suyu iyice çekmek,
8- Abdestte sıraya riayet etmek,
9- Kolları ve ayakları yıkarken önce sağ ayaktan başlamak,
10- Yıkanan her organı 3 kere yıkamak,
11- Elleri ve ayakları yıkamaya parmak aralarından başlamak,
12- Başın tamamını mesh etmek,
13- Kulakları mesh etmek,
14- Boynu Mesh etmek,
15- Abdest organlarını yıkarken iyice ovmak,
16- Abdest organlarını ara vermeden yıkamak.
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