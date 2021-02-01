İpekçi'nin Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra İpekçi için dua edildi.

Milliyet gazetesi genel yayın yönetmeni ve başyazarı iken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Abdi İpekçi, ölümünün 42. yılında mezarı başında anıldı.

İpekçi'nin Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra İpekçi için dua edildi.

Dua sonrası konuşan Abdi İpekçi'nin kızı Nükhet İpekçi İzet, "Kimler yaptı?" diye sormaya devam ettiklerini belirterek, "Geçen yıl 'babamı öldürtmekle hedeflerine eriştiler mi, muratlarına erdiler mi?' diye sormuştum. Bunu sorarken içimden 15 Temmuz şehitlerinin aileleri geçmişti. 12 Eylül'deki 'Bizim çocuklar yaptı'dan sonra kalakalmışız, o çocukların büyüye çoğala, hepimizi sürekli hedefte tutmalarına yol açmadı mı?" diye konuştu.

İpekçi'nin anma törenine Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, Milliyet Gazetesi Yazı işleri Müdürü Bertan Ağanoğlu, Basın Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Eşmen, CHP İstanbul İl Genel Sekreteri Oğuz Kemal Yakar'ın yanı sıra medya çalışanları katıldı.

Abdi İpekçi

İstanbul'da 9 Ağustos 1929'da doğan Abdi İpekçi, 1948 yılında Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra bir süre hukuk fakültesine devam etti.

Kısa süre Vatan gazetesinde çalışan İpekçi, 20 yaşındayken Yeni Sabah gazetesinde işe başladı. Yeni İstanbul ve İstanbul Ekspres'te muhabirlik, sayfa sekreterliği ve yazı işleri müdürlüğü yapan İpekçi, Kore'de yedek subay olarak yaptığı vatani görevinden döndükten hemen sonra, 1 Ekim 1954 tarihinde 25 yaşındayken Milliyet'in başına geçti.

İpekçi'yle birlikte büyük bir atılım yapan Milliyet, birkaç yıl içinde Türkiye'nin en önemli gazetelerinden biri olmayı başardı.

Hayatının yarısını, Milliyet gazetesinde doğru ve tarafsız haberciliğe, ilkeli yayıncılığa adayan Abdi İpekçi, haberde iki tarafın da görüşünün alınması ilkesinin en ciddi uygulayıcılarından oldu ve 1960'lı yıllarda çeşitli ilkelerden oluşan "Milliyet Anayasası" yaptı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası, İstanbul Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı ve Uluslararası Basın Enstitüsü'nün ikinci başkanlığını da yürüten İpekçi, 1 Şubat 1979'da Maçka'daki evinin yakınlarında silahlı saldırıya uğradı ve kaldırıldığı Şişli Etfal Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Suikastın ardından tetiği çeken isim olarak kimliği belirlenen Mehmet Ali Ağca, 11 Temmuz 1979'da yakalandı. Hakkında açılan davada 11 Ekim 1979'da yargılanmaya başlanan Ağca, konulduğu Maltepe Askeri Cezaevi'nden 23 Kasım 1979'da kaçırıldı.

Gıyabında devam eden yargılamada 28 Nisan 1980'de idama mahkum edilen, 13 Mayıs 1981'de Papa 2. Jean Paul'e suikast girişiminde bulunması nedeniyle İtalya'da ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Ağca, Papa 2. Jean Paul tarafından affedildikten sonra 13 Haziran 2000'de Türkiye'ye iade edildi.

Başka suçlardan da hapis cezaları bulunan Ağca, Türkiye'de 10 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 18 Ocak 2010'da tahliye oldu.