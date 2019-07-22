  • BIST 101.327
  • Altın 260,431
  • Dolar 5,6710
  • Euro 6,3615
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 26 °C
»

ABD'li bakandan Türkiye mesajı

Washington’da iki ülkenin ticaret hacmini artırma hedefi doğrultusunda ABD’li mevkidaşı ile görüşen Ticaret Bakanı Pekcan, toplantıda S-400 ve F-35 konularına odaklanmadıklarını söyledi. ABD'li bakan Ross da bakan Pekcan'ın açıklamalarına destek verdi.
ABD'li bakandan Türkiye mesajı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Rusya’dan S-400 Hava Savunma Sistemi alınmasının, ABD ile ticareti etkilemeyeceğinin sinyalini verdi.

HEDEF 75 MİLYAR $ 

Geçtiğimiz günlerde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile Washington’da gerçekleştirdiği görüşmeyi hatırlatan Pekcan, “Washington’dayken ABD Ticaret Bakanı ile ortak gündemlerimizden birini de S-400 ve F-35 başlığı oluşturdu. 

Ben ABD’li mevkidaşıma, ‘Biz Ticaret Bakanıyız. Gelin biz sizinle ticaretimizi konuşalım. Ticaretimizi nasıl 75 milyar dolara çıkarırız. Bunu da ilgilileri konuşsun’ dedim. O da bu görüşüme katılarak ‘doğru’ cevabını verdi” diye konuştu.  Pekcan şöyle devam etti: “Biz o gün bu gündür ‘Ticaretimizi nasıl 75 milyara çıkarırız’ diye ortak çalışma yapıyoruz. ABD ve bizim bakanlığımız mensupları çalışma grubu oluşturdu. Bu çalışma grubunun içinde Türk ve Amerikan şirketleri de var. Ortak stratejiler üretiyoruz. Yakında 5’inci toplantıyı yapacaklar. Pazara girişlerle ilgili bizim firmalarımızın oradaki dağıtım alanlarına ulaşabilmeleri ile ilgili onların bize destekleri oldu. Onların da bizden talepleri oldu. Biz de onları değerlendirdik. Biz işimizi yapıyoruz.“

İHRACAT ANA PLANI ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ

Yeni Ekonomi Programı’nda yer alan ve bir süredir çalışmaların sürdüğü İhracat Ana Planı üzerinde çalıştıklarını belirten Pekcan, “İnşallah Ağustos ayı içerisinde paylaşacağız” diye konuştu.

KOOPERATİFÇİLİĞİ HALKA YAYMAYI AMAÇLIYORUZ

Kooperatiflerle ilgili bir çalışma da yaptıklarını kaydeden Pekcan, “Türkiye’deki kooperatifçiliğin yaygınlaştırılması, mümkün olduğu ölçüde finansal destek alabilmesi ve halka yayılması açısından ciddi bir çalışma yapıyoruz. Hal Yasası’nda da üretici örgütlerini yine kooperatiflerle birleştirip üretici örgütlerini oluşturabilir” dedi.

ANLAŞMASIZ BREXIT OLURSA ÇOK ETKİLENİRİZ

Dünya ekonomisindeki yavaşlamayı da değerlendiren Pekcan, “Trend 3.3’e düştü. Ama daha da revize olacak. Anlaşmasız Brexit’te en çok etkilenecek ülkelerden birisi Türkiye” dedi. 

KAYNAK: AKŞAM

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD, F-35, S-400 ve SU-35 açıklaması22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:00
  • Türkiye, turizmde tarihi rekora koşuyor22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:00
  • Rus uçakları İdlib'de pazar yerini vurdu: 17 ölü22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:31
  • Mekanın cennet olsun Milli Görüş’ün çınarı22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:22
  • Diyarbakır'da son 5 operasyonda 10 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:15
  • Türkiye ve dünya gündemi 22 Temmuz 201922 Temmuz 2019 Pazartesi 10:12
  • İsrail'de skandal karar: Yıkama başladı22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:01
  • LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:58
  • Gurbetçilere 'tatlı karşılama'22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:45
  • Alparslan Türkeş'in evi müzeye çevrildi22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti