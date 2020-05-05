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ABD'li bilim insanları koronavirüs zayıflıyor olabileceğini belirledi

ABD'li bilim insanları, koronavirüsün (corona virüs) mutasyona uğrayan genetiğinde SARS virüsüne benzediğini belirledi. Bilim insanları virüsün zayıflıyor olabileceğini bildirdi.
ABD'li bilim insanları koronavirüs zayıflıyor olabileceğini belirledi

ABD'li uzmanlar, mutasyona uğrayan yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) genetik benzerlik gösteren SARS virüsünde 2013'te meydana gelen bir değişikliği yansıttığını ve bu durumun Koronavirüs'ün ''zayıflıyor olabileceğini'' gösterdiğini bildirdi.

Arizona State Üniversitesi Biodesign Enstitüsünden Dr. Efren Lim ve ekibi,  ''Journal of Virology'' dergisinde Koronavirüs hakkında yeni bir çalışma yayımladı.

YENİ BİR TEKNOLOJİ KULLANILDI

Uzmanlar çalışmada, Koronavirüs'ün nasıl yayıldığı, adapte olduğu ve mutasyona uğradığına ilişkin genetik kodunu hızlı okumak için ''yeni nesil dizileme'' adı verilen yeni bir teknoloji kullandı.

Arizona'daki Koronavirüs hastalarının burnundan alınan 382 numunenin incelendiği belirtilen çalışmada, virüsün genomunun önemli bir parçasının eksik ve genetik alfabedeki 81 harfin ''tamamen'' yok olduğunun fark edildiği kaydedildi. 

SARS SALGININDA DA BÖYLE OLMUŞTU

Dr. Lim, ''Bu mutasyonun ilginç olmasının nedeni, 2003 yılında ortaya çıkan SARS salgınında da virüsün genomunun büyük bir kısmının silinmesi.'' değerlendirmesinde bulundu. 

SARS salgınının ortasında ve geç evrelerinde mutasyona uğrayan virüsün gücünü kaybettiğini vurgulayan uzmanlar, bu durumun mutasyona uğrayan yeni tip Koronavirüs'te de rastlandığını farkettiklerini kaydetti. 

"ZAYIFLIYOR OLABİLİR"

Bu nedenle mutasyona uğrayan yeni tip Koronavirüs'ün ''zayıflıyor olabileceğine'' dikkati çeken uzmanlar, virüsün zayıflayıp zayıflamadığını söylemek içinse çok erken olduğunun altını çizdi.

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