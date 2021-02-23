ABD'li Brunson'ın oturduğu ev yıkıldı

TÜRKİYE ile Amerika Birleşik Devletleri arasında krize sebep olan Rahip Andrew Craig Brunson'un Konak'ta oturduğu ev, kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı.

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilip, tutukluluğu 'sağlık sorunları' gerekçe gösterilerek ev hapsine çevrilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın tahliyesine karar verildi. Brunson, 12 Ekim 2018'de özel uçakla Türkiye'den ayrıldı. ABD'li rahip o dönemde iki ülke arasında gerilime sebep oldu. Brunson'un Alsancak semti Işılay Saygın Sokak'ta bulunan evinin çevresinde de, o dönemde geniş güvenlik önemleri alındı.

Dünyanın gözünün üzerinde olduğu sokakta güvenlik güçlerinin yanı sıra birçok basın mensubu da görev yaptı. Rahibin oturduğu bina, yaşlı olmasından dolayı yıkıldı. Ev sahiplerinin yeni bir yapı için müteahhitle anlaşmaya vardıktan sonra binanın yıkıldığı, yerine de yeni bina yapılacağı öğrenildi. Bir dönem dünyanın izlediği apartmandan geriye ise moloz ve hafriyatlar kaldı.

ABD'li rahibin oturduğu sokağın esnaflarından Hasan Fırlangıç, "Yıkılan binada Rahip Brunson oturuyordu. Olaylardan sonra zaten Türkiye'den ayrılmıştı. Bina da yaklaşık 60 senelik bir yapıydı. O yüzden bina sahipleriyle müteahhitlerin anlaşması sonucunda yıkıldı. O dönemlerde bu sokak oldukça hareketliydi. İş yerimize girerken kimlik kontrolüyle giriyorduk" dedi.