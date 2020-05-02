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ABD'li doktordan şok iddia

ABD Başkanı Donald Trump ile Dr. Anthony Fauci'nin açıklamaları koronavirüs hakkında çelişkili ve kafa karıştırıcı etkilere neden olurken, ABD'li Doktor Rashid Buttar çarpıcı açıklamalara imza attı
ABD'li doktordan şok iddia

Buttar, koronavirüsün laboratuvarda hazırlandığını, HIV virüsü ile birleştirilerek daha ölümcül bir hale getirildiğini söyledi.

ABD'de Next News Network programında konuşan Doktor Rashid Buttar, dünya üzerindeki koronavirüs ile ilgili komplo teorileriyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Buna göre, Trump Çin'in koronavirüsü laboratuvarda ürettiği iddialarına ek olarak ABD'nin suç ortağı olduğunu ifade eden Buttar, virüsle ilgili çalışmaların Amerika'nın fonlamasıyla Çin'e kaydırılmasını, ekonomik nedenlerle üretilip, güçlendirildiğini anlattı.

Buttar, koronavirüsün labaratuvarda üretildiğini belirterek, virüs üzerinden bir korku düzeni oluşturulmaya çalışıldığını, test kitlerinin de güvenilir olmadığını söyledi.

Doktor Buttar, PCR testlerinin de virüsü tam olarak tespit edemediğini belirterek, doktorların ölüm nedenlerine COVİD-19 yazmaları için baskı altına alındığını, bilinçli olarak sürekli korku yayılmasıyla insanların bağışıklık sisteminin de baskılandığını iddia etti. 

Butter, grip aşısı olanların koronavirüs testinin de pozitif çıkacağını ileri sürerek, yaşanan koronavirüs ölümlerin nedeninin salgın olmadığını savundu. 

"ABD FİNANSE ETTİ" İDDİASI

Doktor Rashid Buttar koronavirüsün genetik olarak mutasyona uğratıldığını, zaten zarar verme potansiyeli olan bir şeyin daha da zararlı ve dirençli hale getirildiğini iddia ederken, ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden Çin'e araştırmaya devam edebilmesi için 3.7 milyon dolar aktarıldığını da öne sürerek, "ABD Ulusal Sağlık Direktörü Anthony Fauchi yasayı çiğneyerek, hükümet moratoryumuna karşı çıkarak vergi mükelleflerinin parasını kullanarak, bugün Kovid-19'a yol açan Çin'deki araştırmaları finanse etti" ifadelerini kullandı. 

Buttar'ın iddialarını destekleyen bir diğer bilgi ise, sık sık Trump ile karşıt açıklamalarda bulunan Dr. Fauchi'nin 2017 yılında Georgetown Üniversitesi'nde "Bir ABD Başkanı'nın 2018, 2019 veya 2020'de bir yaygın salgınla karşı karşıya kalacağını" söylemiş olması...

"HIV'i daha 1981'de eşcinsel bir hastalık olarak adlandıran Dr. Fauci, ilacını finanse eden kişi oldu. Yani HIV'in gerçek bir virüs olduğu saptanmadan 3 yıl önce. Bu nasıl oluyor?" diyen Buttar, görevden alınması gerektiği kanısında.

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