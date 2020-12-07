  • BIST 1.333
  • Altın 461,125
  • Dolar 7,8339
  • Euro 9,4852
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 10 °C
»

ABD'li eski yıldız boksör Floyd Mayweather gösteri maçına çıkacak

ABD'li eski yıldız boksör Floyd Mayweather, internet ünlüsü Logan Paul ile gösteri maçına çıkacak.
ABD'li eski yıldız boksör Floyd Mayweather gösteri maçına çıkacak

Profesyonel boks kariyerinde çıktığı 50 karşılaşmanın tamamını kazanan 43 yaşındaki eski boksör Floyd Mayweather, sosyal medyada son dönemde birçok kez tartışma yaşadığı "Youtube" kanalında 22 milyonun üzerinde takipçisi bulunan ABD'li Logan Paul ile gösteri maçına çıkacağını duyurdu.

İnternet üzerinden bilet satışlarına başlanan karşılaşma, 20 Şubat 2021 tarihinde yapılacak.

Son olarak 2017'de İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu Conor McGregor'u yenerek profesyonel kariyerini noktalayan Mayweather, 2018 yılının aralık ayında çıktığı gösteri maçında ise Japon kick boksçu Tenshin Nasukawa'yı 140 saniye içinde nakavt etmişti.

25 yaşındaki Logan Paul ise bugüne kadar sadece bir gösteri maçına çıktı ve internet ünlüsü KSI'ya yenildi. Logan'ın kardeşi Jake Paul ise geçen hafta eski NBA oyuncusu Nate Robinson ile ringde kozlarını paylaşmış ve rakibini yenmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Medipol Başakşehir PSG deplasmanında07 Aralık 2020 Pazartesi 10:10
  • Fenerbahçe deplasmanda kaybetmiyor07 Aralık 2020 Pazartesi 09:20
  • Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven'den Bahreyn’de çifte zafer07 Aralık 2020 Pazartesi 09:20
  • Antalyaspor evinde kazandı07 Aralık 2020 Pazartesi 09:19
  • Lille Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta Monaco'yu yendi07 Aralık 2020 Pazartesi 09:18
  • Fransız pilot Sebastien Ogier, WRC'de 7. kez şampiyon oldu06 Aralık 2020 Pazar 16:32
  • Milli tenisçi Ergi Kırkın, Tunus'ta ikinci kez şampiyon06 Aralık 2020 Pazar 16:32
  • F1 pilotu Grosjean Abu Dabi Prix'sinde de yarışamayacak06 Aralık 2020 Pazar 16:31
  • PSG, İspanyol futbolcu Jese Rodriguez'in sözleşmesini feshetti06 Aralık 2020 Pazar 16:30
  • Fatih Karagümrük haftayı 3 puanla kapattı06 Aralık 2020 Pazar 16:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti