  • BIST 1.441
  • Altın 501,444
  • Dolar 8,3566
  • Euro 10,1202
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 13 °C
»

ABD'li Kongre üyesi Omar'dan İsrail tepkisi: ABD'nin bu şiddetli katliamı desteklemesi mide bulandırıcı ve ahlak dışı

ABD'li Müslüman Kongre üyesi Ilhan Omar, ABD yönetiminin İsrail'in Filistin'deki saldırılarına desteğini "mide bulandırıcı" ve "ahlak dışı" olarak niteledi.
ABD'li Kongre üyesi Omar'dan İsrail tepkisi: ABD'nin bu şiddetli katliamı desteklemesi mide bulandırıcı ve ahlak dışı

Gazze'de 10 yaşındaki bir kız çocuğunun yaşadıklarını anlattığı videoyu Twitter hesabından paylaşan Omar, ABD'nin, İsrail'in Filistinlilere saldırılarına yönelik tutumunu eleştirdi.

Omar, "Bu çocuğun ve diğer Filistinlilerin maruz kaldıkları adil değil. Onu korumaya değer görmeyen ABD politikasının gaddarlığı adil değil. Bu insanları susturmak ve şeytanlaştırmak adil değil. Eyalet vekillerinizi arayın ve bu videoyu tekrar tekrar oynatın." ifadelerini kullandı.

Omar, bir diğer paylaşımında da ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ateşkes çağrısına destek vermeyen tek ülke olduğunu ifade eden fotoğrafa yer verdi.

Söz konusu paylaşımında Omar, "ABD'nin bu şiddetli katliamı desteklemesi mide bulandırıcı ve ahlak dışı. ABD'nin aktif bir şekilde ateşkesi engellediği ve sivillerin katledilmesine izin verdiği başka bir zaman bilmiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de Demokratlar arasında "Filistin çatlağı"
ABD'de Demokrat Joe Biden yönetimi, İsrail'in Filistin'e yönelik eylemlerini "meşru müdafaa hakkı" olarak niteleyerek bu ülkeyi kınamaktan kaçınıyor. Kongredeki bazı Demokrat isimler ise Biden yönetiminin bu politikasını sert bir dille eleştiriyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'nin başkenti Washington'da binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi16 Mayıs 2021 Pazar 09:24
  • Hamas lideri Heniyye: Mescid-i Aksa'ya el sürmemesi konusunda düşmanı defalarca uyardık16 Mayıs 2021 Pazar 09:23
  • Ülkenin kuzeybatısı için sağanak uyarısı16 Mayıs 2021 Pazar 09:17
  • Türkiye ve dünya gündemi16 Mayıs 2021 Pazar 09:16
  • İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar'ın şehadet haberi Isparta'daki ailesine verildi15 Mayıs 2021 Cumartesi 10:41
  • Metina'da 2 terörist, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi15 Mayıs 2021 Cumartesi 10:40
  • Başkentte traktörün devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti15 Mayıs 2021 Cumartesi 10:39
  • Ankara Kalesi, Filistin'e destek için ışıklandırıldı15 Mayıs 2021 Cumartesi 10:39
  • Sarıyer'de park halindeki otobüste yangın15 Mayıs 2021 Cumartesi 10:38
  • Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak15 Mayıs 2021 Cumartesi 10:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti