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ABD'li Profesör Gunter’den Ermeni iddialarına tokat gibi cevap

Tennessee Tech Üniversitesinden Michael Gunter, Ermenilerin öldürülmesinin Osmanlı Devleti'nin resmi politikası olduğunu kanıtlayan hiçbir gerçek belge olmadığını söyledi.
ABD'li Profesör Gunter’den Ermeni iddialarına tokat gibi cevap

Tennessee Tech Üniversitesinden Sosyoloji ve Siyaset Bilimi Profesörü Michael Gunter, Ermenilerin öldürülmesinin Osmanlı Devleti'nin resmi politikası olduğunu kanıtlayan hiçbir gerçek belge olmadığını belirterek, "Örneğin, kasıtlı katliamları kanıtladığı iddia edilerek sunulan meşhur Andonian Belgeleri uydurmadır." dedi.

Gunter, New York merkezli Türk-Amerikan Güvenlik Vakfına (TASFO) verdiği mülakatta, "Ermeni sorunu" hakkında değerlendirmelerde bulundu.1915 olayları hakkında araştırmalar yapan Amerikalı Profesör Gunter, Hristiyan Ermenilerin, Hristiyan Batı'da daha fazla sempati kazanması nedeniyle Ermeni iddialarının daha çok tartışıldığını dile getirdi.Gunter, "Ayrıca Müslüman Türkler, Batı'nın tarihi düşmanlarıydı. Ermeniler Batı dillerini de Türklerden daha iyi konuştukları için mesajlarını Batı'ya daha iyi ulaştırabildiler." diye konuştu.

“SUNULAN MEŞHUR ANDONIAN BELGELERİ UYDURMADIR"
ABD'deki Türk ve Ermeni tezlerinin savunucuları arasında akademik bir diyalog başlatılabileceğini her zaman umduğunu vurgulayan Gunter, Türk-Amerikalıların bunu yapmaya istekli olacaklarına ancak Ermeni-Amerikalıların bunu yapmaya asla istekli olmadıklarına dikkati çekti.Gunter, "Ermenilerin öldürülmesinin Osmanlı Devleti'nin resmi politikası olduğunu kanıtlayan hiçbir gerçek belge yoktur. Örneğin, kasıtlı katliamları kanıtladığı iddia edilerek sunulan meşhur Andonian Belgeleri uydurmadır." ifadesini kullandı.Osmanlı Devleti'nin batı kesimlerindeki pek çok Ermeni'nin sınır dışı bile edilmediğine değinen Gunter, şunları kaydetti :"Dahası, bazı şiddet yanlısı Ermeniler de masum Müslümanları öldürdüler ve gerçekte de bunu onlarca yıldır aralıksız yapıyorlardı. Soykırımın uluslararası hukukta yasal olarak var olabilmesi için önceden tasarlama kanıtlanmalıdır ve bu meselede bu kanıtlanamamıştır."

“ŞİDDET YANLISI ERMENİLER DE MASUM MÜSLÜMANLARI ÖLDÜRDÜLER”
Ermeni iddialarıyla mücadele için bir yol benimseyen TASFO, bu amaçla başlattığı "12 Ayda 12 Röportaj" projesi kapsamında, 1915 olaylarına ilişkin önemli araştırmalarla katkıda bulunan ünlü Batılı tarihçi, siyaset bilimci, akademisyen ve aydınlarla bir dizi röportajlar yapmaya başladı.Daha önce İrlandalı Tarihçi Dr. Patrick Walsh ve Alman siyaset bilimci Dr. Christian Johannes Henrich ile röportaj yapan TASFO, serinin üçüncü röportajını da Amerikalı siyaset bilimci Gunter ile gerçekleştirdi.

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