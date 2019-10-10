ABD'li Senatör Graham Yine tehdit etti

Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı öncesi tehditlerde bulunan ABD'li senatör Graham Türkiye'yi yine tehdit etti.

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda yuvalanan YPG'yi silmek için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Harekat kapsamında Türk F-16'ları, Diyarbakır'daki Hava Üssü'nden havalandı.

HAREKAT BAŞLAYINCA TEHDİTLER GELMEYE BAŞLADI

Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı öncesi tehditlerde bulunan ABD'li senatör Graham Türkiye'yi yine tehdit etti.

Graham Twitter hesabı üzerinden şu açıklamaları yaptı:

"Trump İdaresi tarafından utanmadan terk edilmiş Kürt müttefiklerimiz için dua edin.

"Türkiye'ye en ağır bir bedeli ödetmek için Kongre’de çaba göstereceğim"