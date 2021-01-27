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ABD’li Senatör Sanders et, kavun ve bal diyarında

Kahramankazan Belediyesi, ABD Başkanı Joe Biden’ın yemin töreni sırasında giydiği yün eldivenleri ve oturuşuyla dünya çapında gündem olan Amerikalı Senatör Bernie Sanders’la ilgili sosyal medyada başlayan akıma katıldı.
ABD’li Senatör Sanders et, kavun ve bal diyarında

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve belediyenin sosyal medya hesaplarından ABD’li senatör Sanders’ın, eti, kavunu ve balıyla meşhur olan ilçenin değişik noktalarında görüldüğü fotoğraflar paylaşıldı.

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Gündeme oturdu

ABD’de yapılan seçimlerin ardından Başkanlığa seçilen Joe Biden, ABD Kongresi’nde düzenlenen yemin törenin ardından göreve başladı. Törende dikkati çeken görüntülerden biri ise Vermont Senatörü Bernie Sanders’ın giydiği yün eldivenleri ve oturuşuyla görüntülendiği andı. Senatör Sanders’ın bu görüntüsü sosyal medyada dünya çapında gündeme oturdu. Sanders’ın bu görüntüsü photoshop programıyla dünya genelinde farklı noktalarda çekilmiş fotoğraflara montajlanarak, espri konusu oldu. 

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Farklı noktalarından fotoğraflar

Kahramankazan Belediyesi de bu akıma uyarak, sosyal medya hesapları üzerinden duruma ilişkin esprili paylaşımlarda bulundu. Belediye Baikanı Serhat Oğuz ve belediyenin resmi hesaplarından, ABD’li senatör Sanders’ın eti, kavunu ve balıyla meşhur ilçenin değişik noktalarında çekilmiş fotoğraflara montajlanmış görselleri paylaşıldı. Paylaşımlarda, ABD’li Senatör Sanders’ın ilçenin maskotları kavun, arı ve boğa heykelleri ile belediye önü, Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi, Satıkadın Müzesi, bir park ile Türkiye’de internet sağlayıcılığı hizmeti veren ilk ve tek belediye şirketi KazanBelNet’te görüldüğü fotoğraflar yer aldı. Başkan Oğuz ve belediye hesaplarından yapılan paylaşımlarda, “#BernieSanders eti, kavunu ve balıyla meşhur #Kahramankazan’da. Sizleri de bekleriz...” ifadeleri yer aldı. Bu espirili paylaşımlara takipçiler yoğu ilgi gösterdi.

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