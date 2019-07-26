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ABD'li senatörden S-400 açıklaması: Kazan - kazan...

ABD'li Senatör Lindsey Graham, "Türkiye ile kazan - kazan" ilişkisi istediklerini belirterek, "S-400'ün aktif edilmesinin vereceği zararı önlemeliyiz" açıklamasını yaptı.
ABD'li senatörden S-400 açıklaması: Kazan - kazan...

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen salı günü Türkiye'ye yaptırım isteyen Cumhuriyetçi senatörlerle yaptığı toplantıya  katılan Senatör Lindsey Graham, "Türkiye ile kazan - kazan" ilişkisi istediklerini söyledi.

'KAZAN KAZAN OLSUN İSTİYORUZ'

Senatör Graham, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Graham, Türkiye'nin S-400'leri aktive etmesinin ilişkilerimize vereceği zarardan kaçınmanın bir yolunu bulmalıyız" diyerek "Türkiye ile ilişkilerimizde kazan-kazan olsun istiyoruz, kaybet- kaybet değil" ifadelerini kullandı.

'GÜÇLÜ İLİŞKİLERE SAHİP OLMAK İSTİYORUZ'

Cumhuriyetçi Senatör, Türkiye ile güçlü ilişkilere sahip olmak istediğini, serbest ticaret anlaşması için müzakere edebileceklerini de belirtti.

Bu arada 'Defence One‘ adlı internet sitesinde yer alan bir habere göre, salı günü Beyaz Saray’daki 'Türkiye yaptırımları' toplantısına katılan Cumhuriyetçi senatörlerden biri olan Lindsey Graham, Başkan Trump’ın kendisinden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu‘nu aramasını ve ABD yaptırımlarına hedef olmamak için S-400’leri aktive etmemeleri çağrısında bulunmasını istediğini söyledi.

POMPEO YORUM YAPMADI

Bu haber Amerikan Bloomberg kanalında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya da soruldu. Ancak Pompeo yorum yapmayı reddetti. Pompeo ayrıca röportajda, "Donald Trump'ın yaptırımları yürürlüğe koymaması için Rusya'dan alınan S-400'lerin operasyonel hale getirilmemesi" çağrısında bulundu.

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