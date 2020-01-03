ABD'li senatörlerden Kasım Süleymani'nin öldürülmesine sert tepki

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ABD hava saldırısıyla öldürülmesine tepki gösteren bazı Demokrat senatörler, Başkan Donald Trump’ı "ABD'yi savaşa sürüklemekle" suçladı.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), Trump'ın talimatı İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani'nin hava saldırısıyla öldürüldüğünü onaylamasının ardından, bazı senatörler Twitter'dan açıklama yaptı.

Trump yönetiminin söz konusu saldırı öncesinde Kongreye danışmadığını vurgulayan Demokrat Senatör Chris Murphy, Pentagon'un saldırıya ilişkin "Gelecekteki İran saldırılarını engellemek maksadıyla yapıldı." ifadesine tepki gösterdi.

CHRİS MURPHY: BÖYLE BİR ADIMIN DAHA FAZLA AMERİKALININ ÖLMESİNE SEBEBİYET VERECEĞİ...

Murphy, şu değerlendirmede bulundu:

"Süleymani'nin ABD'nin düşmanı olduğu açıktı ancak burada sorulması gereken asıl soru şu: ABD, Kongrenin izni olmadan İran'ın en güçlü ikinci ismine suikast düzenleyerek, korkunç büyüklükte bölgesel bir savaşı mı tetikledi? Bizim genelde yabancı siyasi figürleri öldürmememizin sebebi, böyle bir adımın daha fazla Amerikalının ölmesine sebebiyet vereceği inancıdır. Bu akşam bizim gerçek, acil ve ciddi endişemiz bu olmalı."

RİCHARD BLUMENTHAL: ONLARCA YILIN EN BÜYÜK ÇATIŞMASINA SEBEP OLABİLİR

Senatör Richard Blumenthal da benzer bir tepki göstererek, Trump yönetiminin saldırıya ilişkin acilen Kongre ve Amerikan halkına açıklamada bulunmasını gerektiğini vurguladı.

Blumenthal, "Askeri güç kullanımına ilişkin mevcut yetkiler hiçbir şekilde olası yeni bir savaşın başlamasını kapsamamaktadır. Bu hamle, onlarca yılın en büyük çatışmasına sebebiyet verebilir. Benim en büyük endişem, bölgede görev yapan cesur Amerikalıların güvenliğidir." açıklamasında bulundu.

TOM UDALL: KONGRENİN HEMEN DEVREYE GİRMESİ GEREKİYOR

Trump'ın ABD Kongresinden izin almadan düzenlediği bu saldırı ile Amerikan halkını yeni bir savaşın eşiğine getirdiğini savunan Senatör Tom Udall ise, "İran ile yasa dışı bir savaşın engellenmesi için acilen yasa geçirilmeli. Kongrenin hemen devreye girmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

TOM CARPER: BU YÖNETİM HER ZAMAN İHTİYATSIZ PROVOKASYONU SEÇTİ

Senatör Tom Carper da Trump yönetiminin İran konusunda sürekli provokatif eylemlerde bulunduğunu vurgulayarak, "Bu yönetim, İran söz konusu olduğunda her zaman tutarlı bir strateji yerine ihtiyatsız provokasyonu seçti. Benim korkum, bu gece yaşananların da bunlardan biri olması." mesajını paylaştı.

LİNDSEY GRAHAM SALDIRIYA DESTEK VERDİ

Öte yandan, Trump'a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ise, Süleymani'nin bir çok Amerikalının katili olduğunu savunarak, söz konusu saldırıya destek verdi.

Trump'a söz konusu operasyondan dolayı teşekkür eden Graham, "Amerikalıları öldürmek ve yaralamanın bedeli oldukça yükseldi. Elinde Amerikan kanı olan İran rejimine büyük darbe. Süleymani, Ayetullah rejiminin en acımasız ve kirli üyelerinden biriydi. Elinde Amerikan kanı vardı." dedi.

Graham ayrıca, İran'ın saldırılarına devam etmesi durumunda büyük bedeller ödemeye devam edeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu sözlerim İran rejimine: Daha fazlasını isterseniz, alacaksınız. Petrol piyasasında bulunmak istiyorsanız Amerika ve müttefiklerini yalnız bırakın ve Dünyanın en büyük terör finansörü olmaya son verin. İran, Amerika ve müttefiklerimize saldırmaya devam ederse, petrol rafinerilerinin imhasını da içeren en ağır bedelleri ödemelidir."

ABD kuvvetleri tarafından düzenlenen saldırıda Süleymani'nin yanı sıra İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in de öldürüldüğü bildirildi.

KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR?

ABD’nin 11 Eylül 2001 terör saldırılarının ardından Afganistan ve Irak operasyonlarını müteakip İran’da adını en sık duyuran kişilerden biri Kasım Süleymani olmuştu. Öyle ki onun adı muhafazakâr kanatta zaman zaman, 2021 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için dahi geçiyordu.

Süleymani, 11 Mart 1957’de İran’ın güneydoğu eyaleti Kirman’ın Afganistan sınırına yakın dağlık bir bölgesinde, aşiret yapılarının hâkim olduğu Rabord Köyü'nde doğdu. 1979’daki İran Devrimi'nin ardından Devrim Muhafızları adına yürütülen çalışmalara katıldı. 2003’te ABD’nin Irak’ı işgalinde önce bölgede ABD karşısında mücadele veren İranlı gruplara liderlik etmesi sonrasında Suriye’de de benzer yapılarda yer alması başta ABD olmak üzere batılı kamuonun dikkatlerini üzerinde topluyordu.

İsrail-Lübnan arasında yaşanan çatışmalar döneminde de dünya kamuoyu Süleymani’nin adını sıkça duyuyordu. Dolayısıyla Süleymani, Ortadoğu’da İran’ın resmi olmayan gücü olarak tanımlanıyordu. Son olarak da Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği'ne baskın emrini Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani’nin verdiği belirtiliyordu. ABD’nin Pazar günkü bombardımanında en yakınındaki ismin öldürülmesi Süleymani’ye mesaj olarak yorumlanmıştı.

Zira Süleymani'ye en yakın isimlerden 45. Bölük komutanı Ebu Ali Hazali’nin hedef alınmasının ona direkt mesaj olduğu değerlendirilmişti. Öte yandan baskından hemen önce, Tahran ve Bağdat arasındaki sivil yolcu uçağı trafiğinde artış kaydedildiği ve bir günde 10 iran yolcu uçağının Irak’a iniş yaptığı iddia edildi. Büyükelçiği basan grupların da duvarlara ‘(Kasım) Süleymani liderim’ ibaresini yazdığı ifade ediliyordu.