  • BIST 1.547,030
  • Altın 548,37
  • Dolar 9,6682
  • Euro 11,2260
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 14 °C
»

ABD'linin başına çuval geçirme girişimi: 17 TGB'li adli kontrolle serbest bırakıldı

FATİH Sarayburnu'nda demirleyen ABD donanmasına ait gemide görevli sivil personelin şehir gezisi sırasında başına çuval geçirme girişiminde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınarak savcılığa sevk edilenTGB üyesi 17 kişi serbest bırakıldı.
ABD'linin başına çuval geçirme girişimi: 17 TGB'li adli kontrolle serbest bırakıldı

ABD gemisinde görevli sivil personelin başına çuval geçirme girişimi nedeniyle gözaltına alınan TGB üyesi 17 kişi, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifadelerinin tamamlanmasının ardından tümünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler, yurt dışı yasağı ve en yakın karakola imza atma şartıyla serbest bırakıldı. 

Adiye çıkışı açıklama yapan TGB başkanı Dilek Çınar "Amerikan askerinin başına çuval geçiren, Amerikan askerinin korkulu rüyası olan Türkiye Gençlik Birliğinin 17 yiğidi 17 aslanı Türk milletinin evlatları işte şimdi yanımızdalar" dedi. Gözaltına alınanlardan Naci Önenköprülü ise, "Amerikan askerinin başına milletimizden aldığımız görevle büyük tarihimizden Mustafa Kemal Atatürk'ün biz Türk gençliğine verdiği büyük görevle Amerika askerinin başına çuvalı geçirdik" diye konuştu.

Gözaltına alınanlar arasında olan Duygu Karabulut da, "Biz Amerika'nın ne olduğunu biliyoruz, kim olduğunu biliyoruz. Dün Amerikan gemisi Sarayburnu'na yaklaştığı zaman o geminin buraya tatil yapmaya gelmediğini de biliyoruz. O gemi Türkiye'nin kuşatma planlarına alet olabilecek bir gemi, Karadeniz'de tatbikat yapacak bir gemi. Türk gençliğine Amerika'nın ne olduğunu kimse unutturamayacak" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eş ve ve 2 çocuğu öldüren sanığın 72 yıl hapsi istendi03 Kasım 2021 Çarşamba 17:38
  • Kayseri'de eşya ve kablo hırsızları suçüstü yakalandı02 Kasım 2021 Salı 22:19
  • Bitlis merkezli 4 ilde terör operasyonu: 7 gözaltı02 Kasım 2021 Salı 20:25
  • Kötü koku ihbarına gelen polis, ceset buldu02 Kasım 2021 Salı 19:31
  • İzmir'in 10 ilçesinde uyuşturucu tacirlerine operasyon; 12 tutuklama02 Kasım 2021 Salı 19:28
  • Düğünde tabancayla ateş edip, 1 kişiyi yaralayan emekli öğretmen serbest02 Kasım 2021 Salı 18:12
  • Gaziantep'te kaçak cep telefonu operasyonu; 5 gözaltı02 Kasım 2021 Salı 17:14
  • 14 yıl 8 ay hapisle aranan kadın hükümlü yakalandı02 Kasım 2021 Salı 16:17
  • HDP milletvekili Bülbül'ün danışmanı gözaltına alındı02 Kasım 2021 Salı 16:17
  • Uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşini bıçaklayarak öldürdü02 Kasım 2021 Salı 08:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti