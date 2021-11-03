ABD'linin başına çuval geçirme girişimi: 17 TGB'li adli kontrolle serbest bırakıldı

FATİH Sarayburnu'nda demirleyen ABD donanmasına ait gemide görevli sivil personelin şehir gezisi sırasında başına çuval geçirme girişiminde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınarak savcılığa sevk edilenTGB üyesi 17 kişi serbest bırakıldı.

ABD gemisinde görevli sivil personelin başına çuval geçirme girişimi nedeniyle gözaltına alınan TGB üyesi 17 kişi, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifadelerinin tamamlanmasının ardından tümünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler, yurt dışı yasağı ve en yakın karakola imza atma şartıyla serbest bırakıldı.

Adiye çıkışı açıklama yapan TGB başkanı Dilek Çınar "Amerikan askerinin başına çuval geçiren, Amerikan askerinin korkulu rüyası olan Türkiye Gençlik Birliğinin 17 yiğidi 17 aslanı Türk milletinin evlatları işte şimdi yanımızdalar" dedi. Gözaltına alınanlardan Naci Önenköprülü ise, "Amerikan askerinin başına milletimizden aldığımız görevle büyük tarihimizden Mustafa Kemal Atatürk'ün biz Türk gençliğine verdiği büyük görevle Amerika askerinin başına çuvalı geçirdik" diye konuştu.

Gözaltına alınanlar arasında olan Duygu Karabulut da, "Biz Amerika'nın ne olduğunu biliyoruz, kim olduğunu biliyoruz. Dün Amerikan gemisi Sarayburnu'na yaklaştığı zaman o geminin buraya tatil yapmaya gelmediğini de biliyoruz. O gemi Türkiye'nin kuşatma planlarına alet olabilecek bir gemi, Karadeniz'de tatbikat yapacak bir gemi. Türk gençliğine Amerika'nın ne olduğunu kimse unutturamayacak" dedi.