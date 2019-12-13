  • BIST 111.168
  • Altın 273,818
  • Dolar 5,7848
  • Euro 6,4691
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 9 °C
»

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden Ermeni tasarısı açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, ABD Senatosunda dün kabul edilen Ermeni tasarısına ilişkin "Amerikan yönetiminin pozisyonunun değişmediğini" bildirdi.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden Ermeni tasarısı açıklaması

Bir büyükelçilik sözcüsü, ABD Senatosunun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesi hakkında AA muhabirine açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Yönetimin pozisyonu değişmemiştir. Görüşlerimiz Başkan'ın geçen nisan ayında yaptığı son açıklamasında yansıtılmıştır" ifadesi yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarına dair 24 Nisan'da yaptığı açıklamada "soykırım" ifadesini kullanmamış, bunun yerine Ermenice "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesine yer vermişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3 il için kuvvetli sağanak uyarısı13 Aralık 2019 Cuma 13:03
  • Türkiye ve Katar ilişkileri yeni adımlarla güçleniyor13 Aralık 2019 Cuma 12:10
  • Galatasaray Mert Hakan Yandaş ile el sıkıştı13 Aralık 2019 Cuma 11:53
  • Dehşete düşüren görüntüler! Kafasında kurtçuklar...13 Aralık 2019 Cuma 10:09
  • Türkiye ve dünya gündemi 13 Aralık 2019 Cuma13 Aralık 2019 Cuma 09:35
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 13 Aralık 2019 - ASKİ13 Aralık 2019 Cuma 09:32
  • Elektrik Kesintisi 13 Aralık 2019 Ankara - Başkent EDAŞ13 Aralık 2019 Cuma 09:31
  • 13 Aralık Ankara Su Kesintisi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ 201913 Aralık 2019 Cuma 09:30
  • İçişleri Bakanlığı açıkladı: O isim kırmızı listede13 Aralık 2019 Cuma 09:29
  • Libya ile anlaşma BM’de13 Aralık 2019 Cuma 09:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti