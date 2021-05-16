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ABD'nin başkenti Washington'da binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi

ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelen binlerce kişi, Filistin'e destek vermek ve İsrail'e tepki göstermek amacıyla Washington Anıtı'ndan Kongre binasına kadar yürüdü.
ABD'nin başkenti Washington'da binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi

Kent merkezindeki Washington Anıtı önünde toplanan ve ellerinde Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, "Filistin’e özgürlük" sloganları attı.

İsrail'e ve İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına sessiz kalan ABD yönetimine tepki gösteren göstericiler, Washington Anıtı'ndan başladıkları yürüyüşlerini ABD Kongre Binasının önüne kadar sürdürdü.

Yürüyüş esnasında sık sık Filistin lehine ve İsrail aleyhine slogan atan göstericilerden bazıları, Anayasa Caddesi'ndeki ABD Ulusal Arşivi binasının merdivenlerine çıkarak Filistin bayrakları salladı ve Filistin'e destek sloganları attı.

Kongre önünde yapılan konuşmalarda da İsrail'e olduğu kadar Tel Aviv'e koşulsuz destek veren ABD Başkanı Joe Biden yönetimine de tepkiler dile getirildi ve ABD'nin İsrail'e verdiği askeri desteği kesmesi çağrısı yapıldı.

Yaklaşık 3 saat süren Filistin'e destek gösterisi olaysız sona erdi. Öte yandan bugün de Washington'da ve ülkenin diğer büyük kentlerinde benzer gösterilerin yapılacağı bildirildi.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 41'i çocuk, 23'ü kadın 147 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1115 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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