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ABD’nin boşalttığı Suriye’deki askeri üsse Rusya yerleşti

ABD’nin Suriye’den çekilme kararının ardından ABD ordusunun boşalttığı noktalara Suriye rejimi ile Rusya girmeye başladı. ABD'nin Ayn İsa kasabasında boşalttığı üsse Rus askerleri bayrak çekerek yerleşti.
ABD’nin boşalttığı Suriye’deki askeri üsse Rusya yerleşti

ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın ABD ordusunu Suriye’den çekme kararını açıklamasının ardından birçok nokta ve askeri üs boşaltılmaya devam ederken, Rakka’nın kuzeyinde bulunan Ayn İsa kasabasında bulunan ABD üssüne Rusya girdi.

RUSYA ÜSSE AĞIR SİLAHLARLA YERLEŞTİ

Rus askeri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ABD’nin çekildiği üsse Rus bayrakları çekilirken üsse Rus ordusuna ait çok sayıda zırhlı araç ve ekipman sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, üsse Rusya tarafından mayına dayanıklı zırhlı araç Kamaz Typhoon, Rus devriye polislerinin de kullandığı zırhlı asayiş aracı Gaz Tiger-2, Ural-4320 tipi askeri sevkıyat kamyonları, BTR-82A devriye tankları ve Kamaz 5350 tipi askeri nakliye araçlarının yanı sıra çok sayıda silah ve mühimmat sevk edildi. Rusya’nın askeri üsse toplamda 40 parça askeri araç ve ekipman gönderdiği öğrenildi.

Rusya’nın askeri üsse sevkıyat yaptığı sırada Şam yönetimine bağlı güçlerin üs çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldığı belirtildi.

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