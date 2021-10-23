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ABD'nin bütçe açığı 2021 mali yılında 2,8 trilyon dolar oldu

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, 2021 mali yılında 2,8 trilyon dolar olarak kaydedildi.
ABD'nin bütçe açığı 2021 mali yılında 2,8 trilyon dolar oldu

ABD Hazine Bakanlığı, 1 Ekim 2020'de başlayan ve 30 Eylül 2021'de sona eren 2021 mali yılına ilişkin bütçe dengesi verilerini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2021 mali yılı bütçe açığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşı uygulamaya koyulan kurtarma paketi ve aşılamanın etkisiyle 2020 mali yılına kıyasla 360 milyar dolar azaldığı aktarıldı.

Açıklamada, 2021 mali yılında federal hükümetin bütçe açığının 2,8 trilyon dolar olduğu bildirildi.

Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranın geçen yıla göre 2,6 puanla yüzde 12,4'e düştüğüne işaret edilen açıklamada, ABD ekonomisinin "rayına oturduğu" ve Amerikalıların işlerine geri döndüğü ifade edildi.

Açıklamada, ülkenin 2021 mali yılı genelindeki harcamalarının geçen yıla kıyasla yüzde 4,1 artışla 6,8 trilyon dolara yükseldiği, gelirlerinin ise yüzde 18,3 artarak 4 trilyon dolara çıktığı kaydedildi.

Hazinenin açıklamasında, 2021 mali yılında gelirlerdeki artışın iyileşen ekonomiyle artan bireysel ve kurumlar vergisi gelirlerine bağlanabileceği ifade edildi.

Federal hükümetinin 2021 mali yılında verdiği 2,8 trilyon dolarlık bütçe açığı, salgının etkisiyle "ABD'nin 1945'ten bu yana kaydedilen ikinci en büyük açığı" oldu.

ABD federal hükümeti, 2020 mali yılında Kovid-19 salgınının etkisiyle toplam 3,1 trilyon dolarlık rekor bütçe açığı vermişti.

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