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ABD’nin California eyaletinde Kovid-19’a bağlı can kaybı sayısı 50 bini geçti

ABD’nin California eyaleti, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı 50 binin üzerinde can kaybı sayısı ile ülkede en çok ölümün kaydedildiği eyalet oldu.
ABD’nin California eyaletinde Kovid-19’a bağlı can kaybı sayısı 50 bini geçti

John Hopkins Üniversitesinin açıkladığı verilere göre, California’da Kovid-19’a bağlı ölüm sayısı 50 bin 972’e yükseldi.

Ülkenin salgından en fazla etkilenen ve yaklaşık 40 milyon nüfusa sahip eyaleti California’da, bugüne dek 3,5 milyonun üzerinde Kovid-19 vakası kaydedildi.

New York’ta da virüsün "endişe verici" yeni bir türünün bulunduğu bildirildi
CNN’in haberine göre, New York kentinde araştırma yapan uzmanlar, virüsün "endişe verici" yeni bir türünü bulduklarını açıkladı.

Söz konusu varyantın, New York'ta birçok mahalleye ve eyaletin kuzeydoğusuna yayıldığı belirtildi.

"B.1.526" adı verilen yeni türün, Afrika’da kaydedilen ve "B.1351" adı verilen virüs varyantı ile benzer olduğu kaydedildi.

Bunun yanı sıra yeni varyantta "E484K" mutasyonu gözlemlendiği bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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