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ABD'nin, Çin'in Uygur Türklerine yönelik baskılarını 'soykırım' olarak nitelemeyi düşündüğü iddia edildi

ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin, Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Uygur Türklerine yönelik "baskı politikasını", "soykırım" olarak nitelemeyi değerlendirdiği iddia edildi. 
ABD'nin, Çin'in Uygur Türklerine yönelik baskılarını 'soykırım' olarak nitelemeyi düşündüğü iddia edildi

ABD merkezli haber sitesi Politico'nun, adının açıklanmasını istemeyen iki yetkiliye dayandırdığı haberine göre Trump yönetimi, Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslüman azınlığa yönelik politikasının resmi şekilde "soykırım" olarak nitelendirilmesi için değerlendirmelerde bulunuyor.

Yönetim içindeki tartışmaların henüz "erken aşamalarda" olduğu aktarılırken ABD Dışişleri ve İç Güvenlik Bakanlıkları ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinde çalışma ekipleri konuyla ilgileniyor.

ABD'li yetkilerinin "soykırım" terimi üzerinde anlaşmaya varmaması durumunda, Çin'in eylemlerinin "insanlığa karşı suç" ya da "etnik temizlik" olarak nitelendirilmesi de seçenekler arasında yer alıyor.

Konuyla ilgili Politico'ya açıklamada bulunan bir ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "soykırım" terimi konusunda yorum yapmaktan kaçınırken, "Çin'in, Sincan'daki insan hakları ihlallerini durdurması için çalışıyoruz ve çeşitli önlemler konusunda değerlendirmelerde bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Ullyot ise yaptığı açıklamada, "Çin'in eylemleri, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bir etnik azınlığa yönelik en büyük baskıdır. Daha önceki yönetim ve dünya liderleri boş söylemden ibaret olan konuşmalar yaparken, Trump bu konuda cesur adımlar attı." demekle yetindi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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