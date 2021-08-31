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ABD'nin en büyük korkusuydu: Taliban bunu da yaptı

ABD’nin eğittiği ve teçhizat sağladığı Afgan güvenlik güçlerinin çekilmesiyle Taliban milyarlarca dolar değerindeki Amerikan askeri teçhizatının sahibi oldu.
ABD'nin en büyük korkusuydu: Taliban bunu da yaptı

20 yıl önce Afganistan'a giden ABD dün son askerini de Kabil'den çekti.

Ülkede bir dönem sona ererken 20 yıllık eğitim 83 milyar dolarlık harcamaya rağmen, Afgan güçleri başkent Kabil'i tek bir kurşun atmadan Taliban'a bırakmıştı.

ABD basını Afgan güçlerin çekilmesi ile Taliban'ın eline geçen son teknoloji ABD silahlarını sayfalarına taşımaya devam ediyor.

Bölgeden gelen son görüntüler ise ABD kamuoyunun en büyük korkusunun gerçek olduğunu gözler önüne serdi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Taliban'ın Kandahar üzerinde ABD yapımı UH-60 Black Hawk'ın (Kara Şahin) helikopterleri ile devriye gezdiği görülüyor.

Söz konusu görüntüler, Afganistan İslam Emirliği'nin resmi haber kaynağı olduğunu iddia eden 'Talib Times' adlı bir hesap tarafından Twitter'da paylaşıldı.

Bu helikopterlerin Taliban'ın eline geçtiği biliniyordu. Ancak pek çok askeri uzman Taliban'ın bu helikopterleri kullanacak insan gücüne sahip olmadığını düşünüyordu. Gelen son görüntüler ile bu tez çürütüldü.

TALİBAN'IN ELİNDE HANGİ ABD SİLAHLARI VAR?

Ülke basınında yer alan haberlere göre, 4 yıl önce ABD, Afgan kuvvetlerine 208 uçak ve 4,700 Humvee de dahil olmak üzere 75.000 araç verdi, bunların çoğu şu anda Taliban'ın elinde.

Taliban’ın eline geçen teçhizat arasında Black Hawk helikopterleri ve A-29 Super Tucano saldırı uçağı bulunuyor.

Uzmanlar, gelişmiş hava araçlarının eğitim olmadan kullanılmasının mümkün olmadığını belirtirken, Taliban’ın Amerikan teçhizatını ele geçirmesinin önemli bir propaganda aracı olduğuna dikkati çekiyor.

Öte yandan Taliban’ın eline geçen küçük silahlar daha büyük endişe doğuruyor. ABD, geçen 20 yıl içinde Afgan güvenlik güçlerinin eğitim ve teçhizatına 83 milyar dolar harcadı.

Afgan güçlerinin geçen hafta sonu Kabil’den kaçmak için kullandığı en az 46 hava aracının Özbekistan’da olduğu bildirildi.

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