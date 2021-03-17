  • BIST 1.570
  • Altın 418,485
  • Dolar 7,4921
  • Euro 8,9192
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 2 °C
»

ABD'nin Georgia eyaletinde 3 masaj salonuna silahlı saldırı: 8 ölü

ABD'nin Georgia eyaletindeki 3 masaj salonuna düzenlenen silahlı saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiği ve zanlının yakalandığı bildirildi.
ABD'nin Georgia eyaletinde 3 masaj salonuna silahlı saldırı: 8 ölü

ABD medyasına yansıyan ve Atlanta polisine dayandırılan haberlere göre, kentte akşam saatlerinde 3 masaj salonuna silahlı saldırı yapıldı.

Polis, ilk olarak Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'nın kuzeyinde yer alan Cherokee bölgesinde yerel saatle öğleden sonra Asyalılara ait bir masaj salonuna düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldüğü bilgisini paylaştı.

Bu olaydan kısa süre sonra hırsızlık ihbarı yapılan Atlanta şehir merkezindeki bir başka masaj salonunda 3 kişinin daha vurularak hayatını kaybettiği, bu saldırıdan kısa süre sonra yakındaki bir başka masaj salonunda da bir kişinin vurularak öldürüldüğü açıklandı.

Olayı soruşturan polis yetkilileri, akşam saatlerinde Robert Aaron Long adlı zanlının tutuklandığını ve 3 saldırının da zanlısının Long olduğuna inandıklarını bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Amerikan medyası saldırılarda hayatını kaybedenlerden 6'sının Asya kökenli kadınlar olduğu bilgisini verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Esed rejimi, İsrail'in Şam'a füze saldırısı düzenlediğini iddia etti17 Mart 2021 Çarşamba 09:18
  • ABD'de Müslüman sivil toplum kuruluşundan, Filistinlilerle alay eden İsrail bağlantılı gazeteye kınama17 Mart 2021 Çarşamba 09:17
  • ABD Başkanı Biden ilk resmi basın toplantısını 25 Mart'ta düzenleyecek17 Mart 2021 Çarşamba 09:17
  • Yemenli Bakan Yardımcısı, Başkanlık Sarayı baskını sonrası, hükümetin Aden'den ayrılmayacağını açıkladı17 Mart 2021 Çarşamba 09:16
  • Başkentte kar yağışı etkili oluyor17 Mart 2021 Çarşamba 09:09
  • Antalya'da 2 bin 500 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu düzenlendi17 Mart 2021 Çarşamba 09:08
  • İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı17 Mart 2021 Çarşamba 09:08
  • Atakule şehit aileleri için aydınlatıldı17 Mart 2021 Çarşamba 09:06
  • Ankara'da 3'üncü cemrenin ardından yağan kar şaşkınlık yarattı16 Mart 2021 Salı 23:47
  • Vaka sayısının arttığı Iğdır'da Vali Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz16 Mart 2021 Salı 19:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti