  • BIST 1.384
  • Altın 461,885
  • Dolar 7,6534
  • Euro 9,3555
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya 1 °C
»

ABD'nin güdümlü füze denizaltısı Hürmüz Boğazı'nı geçti

ABD Donanması, nükleer kapasiteli güdümlü füze denizaltısı ve iki güdümlü füze kruvazörü ile Hürmüz Boğazı'na girerken, ABD ve Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri de Körfez'de iki ülke donanması ile ortak hava-deniz entegrasyon tatbikatı yaptı.
ABD'nin güdümlü füze denizaltısı Hürmüz Boğazı'nı geçti

ABD Donanmasından yapılan açıklamada, "USS Georgia, nükleer kapasiteli Ohio sınıfı güdümlü füze denizaltısı ile USS Port Royal ve USS Philippine Sea güdümlü füze kruvazörleri Basra Körfezi'ne girerken, Hürmüz Boğazı'nı geçti." ifadesi kullanıldı. 

Gemilerin, rutin ve muhtemel operasyonlara destek için ABD donanmasının esnek manevra unsurları olduğu ifade edilen açıklamada, "Georgia'nın orada olması, ABD'nin bölgedeki müttefiklerine bağlılığını ve ortaya çıkabilecek herhangi bir tehdide karşı tam kapasite bölgedeki deniz güvenliğini koruma konusundaki kararlılığını göstermektedir." değerlendirmesine yer verildi.

Suudi Arabistan ile hava-deniz kuvvetleri entegrasyon tatbikatı
Donanmadan yapılan bir diğer açıklamada ise ABD ve Suudi Arabistan Hava ve Deniz Kuvvetlerinin Basra Körfezinde "Müşterek Entegrasyon Tatbikatı" düzenlediği kaydedildi.

Açıklamada, tatbikatta hava saldırıları için karadan koordinat sağlayan "İleri Hava Kontrolörlerinin" bir simülasyonda denizden saldırı hazırlığındaki düşman hedeflerine müdahale etmek üzere hava unsurlarını yönlendirme çalışmaları yaptığı bilgisi verildi.

Kontrolörlerin aynı zamanda savaş gemilerini yönlendirme tatbikatı da yaptığı ifade edilen açıklamada, tatbikata ABD ve Suudi Arabistan'a ait F-15 ve F-16 uçakları, ABD'ye ait MH-60R ve MH-60S tipi helikopterleri, Suudi Arabistan'a ait bir korvet gemisi, ABD sahil güvenlik gemileri ile Winston Churchill muhrip gemisinin iştirak ettiği bildirildi.

Bu tatbikatın ABD'nin körfezde bu yıl düzenlediği beşinci entegrasyon tatbikatı olduğu belirtilen açıklamada, Suudi Arabistan ordusu ile martta silahlı C-130 askeri uçakları, nisanda taarruz helikopterleri, eylülde F-15 savaş uçakları ile bu tatbikatın yapıldığı, ağustosta ise Birleşik Arap Emirlikleri Hava Kuvvetleri ile benzer bir tatbikat yapıldığı hatırlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Endonezya'yla birlikte çalışarak ümmeti desteklemeli ve bu konularla mücadele etmeliyiz22 Aralık 2020 Salı 09:07
  • İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 30 metre derinliğinde tünel bulundu22 Aralık 2020 Salı 09:06
  • İçişleri Bakanı Soylu, Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere kötü muamelesini görmezden gelen AB'ye tepki gösterdi22 Aralık 2020 Salı 09:05
  • Terör davasında ceza alan ve yakalama kararı çıkarılan HDP'li Güven gözaltına alındı22 Aralık 2020 Salı 09:04
  • Yurt genelinde yük taşıyan araçlar denetlendi22 Aralık 2020 Salı 09:04
  • Maraş olaylarında hayatını kaybedenler anıldı21 Aralık 2020 Pazartesi 21:45
  • İngiltere Başbakanı Johnson: Yarım milyon kişi aşının ilk dozunu aldı21 Aralık 2020 Pazartesi 21:37
  • Yahudi yerleşimciler Filistin'deki Osmanlı yapıtı Laben Han'a saldırdı21 Aralık 2020 Pazartesi 21:35
  • Bakan Selçuk, İzmir'de kurulan konteyner kenti ziyaret etti21 Aralık 2020 Pazartesi 20:38
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hamdolsun iyiyim21 Aralık 2020 Pazartesi 19:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti