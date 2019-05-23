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ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 4,7 milyon varil artış gösterdi.
ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4,7 milyon varil (yüzde 1) artarak 476,8 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Ham petrol stokları bir önceki hafta 5,4 milyon varil artış kaydetmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da geçen hafta bir önceki haftaya göre 1,1 milyon varil azalışla 644,8 milyon varile geriledi.

STOKLARINI YÜKSELTTİ

ABD'nin benzin stokları da geçen hafta 3,7 milyon varil (yüzde 1,7) artarak 228,7 milyon varile yükseldi. Benzin stokları bir önceki hafta 1,1 milyon varil düşmüştü.

Ülkenin ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 100 bin varil arttı. Üretim, ülkenin Alaska eyaletinde 4 bin varil azalış gösterirken, diğer eyaletlerde ise yaklaşık toplam 100 bin varil artış kaydetti. Böylece 11-17 Mayıs haftasında ABD'nin ham petrol üretimi günlük ortalama 12,2 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

ABD'nin ham petrol ithalatı ise geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 669 bin varil düşüşle 6,94 milyon varile, ihracatı da günlük ortalama 425 bin varil azalışla 2,92 milyon varile geriledi.

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