  • BIST 1.516
  • Altın 449,466
  • Dolar 7,2718
  • Euro 8,9529
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya -3 °C
»

ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 8 milyon varil azaldı.
ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 8 milyon varil (yüzde 1,6) azalışla 485,5 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1,5 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise değişmeyerek 638,1 milyon varil seviyesinde kaldı. Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 4,5 milyon varil (yüzde 1,9) artışla 241,1 milyon varil oldu.

Petrol üretimi arttı
ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 43 bin varil artarak yaklaşık 5,4 milyon varil, petrol ihracatı ise günlük ortalama 7 bin varil artarak 3,6 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 26 Aralık-1 Ocak haftasında 1000 varil artarak yaklaşık 11,5 milyon varil oldu.

EIA'nın Aralık 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,3 milyon varil, gelecek yıl ise 11,1 milyon varil olması bekleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fed tutanakları yayımlandı07 Ocak 2021 Perşembe 09:54
  • ABD'nin ham petrol stokları azaldı07 Ocak 2021 Perşembe 09:54
  • KKTC'nin yerli otomobili Günsel'den istihdam atağı06 Ocak 2021 Çarşamba 15:01
  • EPDK Başkanı Yılmaz: Güneş enerjisinde kapasite 6 bin 500 megavatı aştı06 Ocak 2021 Çarşamba 13:03
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Yenilenebilir enerjide kurulu güç 49 bin 550 megavata çıktı06 Ocak 2021 Çarşamba 13:02
  • Mayın dedektörleri Ozan ve Alper'den ihracat başarısı06 Ocak 2021 Çarşamba 13:01
  • Bakan Karaismailoğlu: 2020'de birçok projeyi hayata geçirdik, 2021'de de halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz06 Ocak 2021 Çarşamba 13:00
  • Bakan Selçuk açıkladı! Maske üreticilerine ceza kesildi06 Ocak 2021 Çarşamba 12:38
  • Halk Bankası ATO üyelerine düşük faizli finansman desteği verecek06 Ocak 2021 Çarşamba 11:53
  • Yaş sebze-meyvede 2,7 milyar dolarlık ihracatla tüm zamanların rekoru kırıldı06 Ocak 2021 Çarşamba 11:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti