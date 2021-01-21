ABD'nin İsrail Büyükelçisi'ne ait Twitter hesabındaki unvanı kısa süreliğine değişti

ABD'nin İsrail Büyükelçisi'ne ait Twitter hesabındaki unvan kısa süreliğine değişikliğe uğrayarak, "ABD'nin İsrail, Batı Şeria ve Gazze Büyükelçisi" oldu.

ABD'de Joe Biden'ın 46'ncı ABD Başkanı olarak göreve başlamasından saatler sonra, ABD'nin İsrail Büyükelçisi'ne ait resmi Twitter hesabındaki unvanı değişti.

Yeni unvanda "ABD'nin İsrail, Batı Şeria ve Gazze Büyükelçisi" ifadesi kısa süreliğine yer alırken, değişikliğin sosyal medyaya yansıması üzerine söz konusu unvan eski haline getirildi.

Yerel basına konuşan büyükelçilik yetkilileri, bu durumun herhangi bir değişiklik anlamına gelmediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yakın kadrosundan olan Yahudi asıllı ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'ın görevinin bugün itibariyle sona erdiği açıklandı.

ABD, İsrail Büyükelçiliğini 14 Mayıs 2018’de Kudüs’e taşımasının ardından, Doğu Kudüs’te Filistinlilere hizmet veren konsolosluğunu kapatarak herkesin İsrail Büyükelçiliğinden hizmet almasını istemişti.

Filistinliler, yeni ABD Başkanı Joe Biden’dan kendileri için Doğu Kudüs’te konsolosluk açmasını istiyor. İsrail ise Kudüs üzerindeki “hakimiyetini” sarsacağı gerekçesiyle buna karşı çıkıyor.