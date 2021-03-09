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ABD'nin Rusya'ya siber operasyon düzenlemeye hazırlandığı iddia ediliyor

ABD'de Joe Biden yönetiminin, Rusya'nın "Solar Winds" siber saldırılarına karşılık önümüzdeki haftalarda bu ülkeye bir dizi siber operasyon ve ekonomik yaptırımla yanıt vermeye hazırlandığı iddia edildi.
ABD'nin Rusya'ya siber operasyon düzenlemeye hazırlandığı iddia ediliyor

Bir yandan Çin'in yaptığı öne sürülen ve Microsoft üzerinden 30 bin kuruluşun bilgilerine erişim sağlandığı tahmin edilen bir siber saldırının verdiği zararı tespit etmeye çalışan Biden yönetiminin diğer yandan Rusya'ya karşı ilk siber adımını atması bekleniyor.

Amerikan New York Times gazetesinin ABD'li yetkililerle dayandırdığı haberinde, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordu ve istihbarat servislerine yönelik bir dizi gizli operasyon da içeren ilk büyük adımın önümüzdeki üç hafta içinde geleceği" iddia edildi.

Bu adıma aynı zamanda bir dizi ekonomik yaptırımın da eşlik edeceği belirtilirken, Biden'ın bir başkanlık kararnamesi ile federal hükümet ağlarının siber saldırılara karşı sağlamlaştırılması talimatı vereceği ileri sürüldü.

Geçen hafta drone saldırı yetkilerine kısıtlama getirdiği belirtilen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Pentagon'a ilettiği gizli talimatta siber güvenlik konusunda da bazı talimatlar verdiği iddialar arasında yer aldı.

Kısmen basına sızan talimatın tüm içeriği kamu ile paylaşılmazken, talimatta eski Başkan Donald Trump'ın 2018 Ağustos'ta ABD Siber Güvenlik Komutanlığına siber saldırı düzenlemesi için verdiği yetkinin ise sınırlandırılmadığı kaydedildi.

Siber Güvenlik Komutanlığının şu anda bazı seçenekler üzerine çalıştığı iddia edilen haberde bu seçenekler arasında Rusya ve Çin'e yönelik siber operasyonlar olacağı öne sürülüyor.

ABD'de 18 Aralık 2020'de Fiber Eye adlı bir siber güvenlik şirketi veri tabanına siber erişim sağlandığını duyurmuştu.

Bunun üzerine yapılan incelemede aralarında birkaç bakanlığın da bulunduğu çok sayıda federal kuruma ve federal hükümetle ilişkili kuruluşa siber erişim sağlandığı ve bunun Rusyalı siber korsanlarca düzenlendiği açıklanmıştı.

Fiber Eye'ın açıklamasından sonra aslında ABD federal hükümetin dijital alt yapısına siber erişimin aylardır sürdüğü ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz hafta da Microsoft, elektronik posta uygulaması Microsoft Exchange'e erişim sağladığını açıklamıştı.

ABD yönetimi henüz doğrudan kimseyi suçlamazken, bu saldırının ise Çin tarafından yapıldığı ortaya atılmıştı.

Siber güvenlik uzmanları Microsoft e-posta servisini kullanan 30 bin kuruluşun bu saldırıdan etkilenmiş olabileceğini tahmin ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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