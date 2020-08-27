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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den MSB'ye ziyaret

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey başkanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den MSB'ye ziyaret

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki heyetler arası görüşmede Suriye ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere ikili ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Karaosmanoğlu ile Jeffrey başkanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ın da yer aldığı görüşmede Suriye ve Doğu Akdeniz konuları başta olmak üzere ikili ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da görüşme vesilesiyle Bakanlığa ziyarette bulunan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi Satterfield’i kabul etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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