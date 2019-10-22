ABD'nin Suriye'de gizli planı: Deşifre oldu

Türkiye’nin Barış Pınarı harekâtına verdiği 120 saatlik ara bu akşam sona eriyor. Öncesinde ABD, Suriye’den en büyük asker çekme operasyonunu gerçekleştirirken Savunma Bakanı Esper’den yeni açıklama geldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatı üzerine Amerikan birliklerinin Suriye’nin kuzeyinde en büyük bileşenini terör örgütü YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) elindeki bölgeden çekilme süreci devam ederken, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan önemli açıklamalar geldi. Afganistan’da temaslarda bulunan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye’nin petrol sahaları olan doğusundaki bölgelerde Amerikan askerlerinin kalmaya devam etmesinin üzerinde çalışılan seçeneklerden biri olduğunu söyledi. Esper, bununla amaçlananın bu petrolün terör örgütü DEAŞ ve başkalarının eline geçmesinin engellenmesi olarak niteledi. Bakan şunları söyledi: “O bölgelerin yakınlarındaki birkaç kentte şu anda birliklerimiz var. Amaç, kötü niyetli faaliyetler için bu petrol gelirine özellikle DEAŞ ve diğer grupların erişimini önlemek. Ama asker sayısı veya benzer bir konuda alınmış bir karar yok.”

PLAN ABD BASININDA

ABD Başkanı Donald Trump da önceki gün paylaştığı tweet’te hem Suriye’nin kuzeyinin sakin olduğunu, hem de Suriye’deki petrol bölgelerinin güvenliğini sağladıklarını belirtmişti. Pentagon’dan gelen mesajlar ABD basınında da yankı buldu. Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre Trump, Pentagon’un Suriye’nin doğusunda 200 civarında asker bırakmayı öngören planını kabul edecek. Haberde söz konusu planın iki nedene dayandığı ve bunların DEAŞ’la mücadele ve Suriye’nin doğusundaki petrol bölgelerinin Esad rejimi ile Rusya’nın eline geçmemesi olduğu kaydedildi.

GRAHAM: GELİRİ KÜRTLERE GİTSİN

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de bu planın Trump’a Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham tarafından geçen hafta sunulduğunu yazdı. Gazeteye göre Pentagon, bu görev için 300 kişilik Amerikan birliğinin konuşlanabileceğini belirtmiş. Graham, Amerikan Fox News’e yaptığı açıklamada petrol sahalarını Kürtlerin yararına modernize edebileceklerini belirtti. Graham, “Petrol alanlarının İranlıların eline geçmesini reddedeceğiz. Bize DEAŞ’ı yok etmek ve yok olmuş halde tutabilmek için yardımcı olan SDG ile petrol alanlarının yenilenmesinde bir iş ortaklığının eşiğinde olduğumuza ve geliri İranlıların değil, Esad’ın değil onların alacağından emin olacağımıza inanıyorum. Bu, gelecekte bize gösterdikleri sadakatin ödenmesinde yardımcı olacaktır” dedi.

ABD’nin, çekilme talimatından önce Suriye’nin kuzeyinde 1000 civarında askeri bulunuyordu. Suriye’nin güneyindeki El Tanf bölgesinde ise halen 125 kadar ABD askeri bulunuyor.

KONVOYU TAŞLADILAR

ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde SDG’nin denetimindeki bölgeden çekilme süreci dün de sürdü. Amerikan askerleri önceki gün Suriye’nin kuzeyinde kurdukları en büyük hava üssü Sarin’den ayrılmıştı. İngiliz Reuters haber ajansına göre dün sabah da 100’den fazla araçtan oluşan konvoy Sahela sınır kapısından Irak’ın Dohuk kentine gitti. ABD Savunma Bakanı Esper önceki gün Suriye’den çekilen ABD askerlerinin Irak’ın batısında DEAŞ’a karşı operasyonlar için konuşlanacağını açıklamıştı. Bu arada Suriye’den çekilen ABD askerleri Türkiye’nin Nusaybin ilçesinin karşısındaki Kamışlı kentinden Irak’a geçerken yol üstünde bir grup tarafından protesto edildi.

ÖNÜ KESİLDİ

Terör örgütü PKK/YPG’nin ana unsur olduğu SDG’nin kontrolündeki Kamışlı’da ABD askeri konvoyunun önünü kesen grup, ABD’nin kendilerine ihanet ettiğini belirterek, slogan attı. Amerikan araçlarına taş ve çürük domates atan öfkeli grup, Washington yönetiminin kendi çıkarı için bölgeyi terk ettiğini dile getirdi. İlerlemekte güçlük çeken ABD askerleri ise güzergah değiştirip başka yoldan Irak’a gitti. Aralık ayında Suriye’deki 2 bin civarındaki Amerikan askerinin hemen geri çekilmesi kararını bildiren Trump, kısa süre sonra bu kararını esnetmiş ve zaman içinde kademeli olarak bu sayının azaltılması talimatını vermişti.