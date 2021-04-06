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ABD'nin Türkiye yaptırımlarının devreye gireceği tarih belli oldu

ABD, CAATSA kapsamında 14 Aralık'ta aldığı "Türkiye'ye yaptırım" kararının resmi gazetede yarın (7 Nisan) yayımlanacağını ve yürürlüğe gireceğini açıkladı.
ABD'nin Türkiye yaptırımlarının devreye gireceği tarih belli oldu

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemlerini almasını bahane eden ABD, Ankara'yı F-35 savaş programından çıkarmış, üstüne CAATSA yaptırımlarını uygulama kararı almıştı.

YAPTIRIMLAR YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yeni açıklamada, Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası (CAATSA) kapsamında alınan yaptırımların yarın (7 Nisan) yürürlüğe gireceği açıklandı.

ABD TÜRKİYE'YE HANGİ YAPTIRIMLARI UYGULADI?

ABD yönetimi, S-400 alımından dolayı CAATSA yasası uyarınca Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Başkan İsmail Demir dahil dört yetkilisine yaptırım uygulama kararı aldı.

Toplam 12 yaptırım seçeneğinden seçilen o 5 madde şu şekilde;

1. SSB'ye her türlü ihracat lisansının yasaklanması, 

2. SSB'ye ABD finans kurumları tarafından 10 milyon dolar üstü kredilerin 12 ay süreyle yasaklanması,

3. SSB'ye ABD Export-Import Bank desteklerinin yasaklanması,

4. ABD'nin tarafı olduğu uluslararası finans kuruluşlarının SSB'ye finans sağlamasının engellenmesi,

5. S-400 alım sürecine dahil olmuş SSB yetkilileri İsmail Demir, Faruk Yiğit, Serhat Gençoğlu ve Mustafa Alper Deniz'e yönelik yaptırımlar.

DEMİR: YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ

ABD Hazine Bakanlığı'nın S-400'ler nedeniyle yaptırım kararı aldığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, o dönem konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şahsım veya kurumumuza yönelik yurt dışında alınan herhangi bir karar, benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek; Türk savunma sanayiini hiç bir şekilde engelleyemeyecektir" demişti.

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