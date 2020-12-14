ABD'nin yaptırım kararına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki

Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD yaptırımları kınanarak "Bu haksız yaptırım kararını gözden geçirmeye ve vahim yanlıştan geri dönmeye davet ediyoruz" denildi.

ABD'de CAATSA yasası kapsamında Türkiye'ye karşı yaptırım kararı alındı.

Yaptırımların hedefinde ise son yıllarda savunma alanında birçok çalışmaya imza atan Savunma Sanayi Başkanlığı ve Savunma Sanayi yönetimindeki isimler oldu.

Yaptırım kararına ilk tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

"YANLIŞTAN GERİ DÖNMEYE DAVET EDİYORUZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD’nin Türkiye’ye karşı tek taraflı yaptırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyoruz. ABD’nin tek taraflı yaptırımlara başvurması her türlü izandan yoksun bir davranıştır. Bu haksız yaptırım kararını gözden geçirmeye ve vahim yanlıştan geri dönmeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.